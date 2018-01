Verona tra le città in cui la Uisp lancia una nuova disciplina: il calcio camminato

Si chiama Calcio Camminato ed è un nuovo modo di giocare a calcio lanciato dalla Uisp in Italia. Una modalità che in poco tempo ha incontrato il favore di tante persone e che incrocia la politica dell'associazione: stili di vita attivi a tutte le età.

Questa nuova attività nasce in Inghilterra nel 2011, in seguito ad un sondaggio tra i tesserati di vari circoli di over 50 in cui veniva chiesto loro quale attività avrebbero voluto svolgere. È emerso che molti di loro avevano ancora voglia di giocare a calcio. Da qui l'idea di creare un nuovo gioco, più fedele possibile al calcio, per consentire di scendere in campo anche a persone più avanti con l'età o con diminuite capacità fisiche. Così è nata l’idea di un calcio a ritmo più blando, appunto camminato.

Il calcio camminato è una proposta adatta al nostro contesto - ha detto Alessandro Baldi, responsabile nazionale calcio Uisp - Le reti sociali in cui sono presenti le persone a cui ci rivolgiamo sono infatti molto estese, i principali interlocutori li possiamo trovare nell'associazionismo dei centri sociali, nelle comunità, ma anche all'interno delle società sportive affiliate.

La Uisp di Verona è stata inserita nella lista delle Uisp italiane in cui sviluppare questa disciplina.