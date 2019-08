La nazionale italiana di basket a Verona per prepararsi ai Mondiali

Verona a spicchi azzurri. Dall'8 al 10 agosto all'Agsm Forum si terrà la prima edizione della Verona Basketball Cup, evento organizzato con il supporto di Master Group Sport e a cui parteciperà la nazionale italiana di basket di coach Romeo Sacchetti. Gli azzurri affronteranno le nazionali di Senegal, Russia e Venezuela per prepararsi al meglio ai Mondiali di Basket, che si terranno in Cina dal 31 agosto al 15 settembre.

La squadra di Sacchetti si allenerà già da domani, 3 agosto, all'Agsm Forum. E per vederla in azione dal vivo durante la Verona Basketball Cup è necessario acquistare il biglietto. La biglietteria al palazzetto sarà aperta dalle 16 e tutte le partite dell'Italia si giocheranno alle 20.30. I biglietti sono disponibili anche sul circuito Vivaticket.

La manifestazione è stata presentata dal sindaco di Verona Federico Sboarina e dall'assessore allo sport Filippo Rando, insieme al presidente della Federazione Italiana Pallacanestro (Fip) Giovanni Petrucci, al presidente della Fip Veneto Roberto Nardi, al direttore generale di Master Group Antonio Santa Maria e all'allenatore "Meo" Sacchetti.

La passione dei veronesi per la pallacanestro è di vecchia data e non è mai mutata negli anni - ha detto il sindaco - Io per primo, quando ero ragazzo, non perdevo occasione per assistere alla famosa doppietta, ovvero la partita di calcio al pomeriggio e alla sera quella di basket. Erano gli anni gloriosi del basket scaligero, che ci ha regalato grandi soddisfazioni e che ci ha fatto appassionare a questo sport, che continuiamo a seguire con attenzione. Ora tocca alla nostra nazionale, sono certo che saranno tre serate di grande sport. A settembre sarò in Cina per il gemellaggio con la città di Hangzhou, proprio in concomitanza con il mondiale di basket. Farò il possibile per andare a fare il tifo di persona alla nazionale italiana.