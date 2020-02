Verona Rugby senza pietà, in casa del Valsugana Rugby vince 0-41

Sei mete a zero. In quattro parole, è stata questa la sfida tra il Valsugana Rugby Padova e il Verona Rugby, giocata ieri, 16 febbraio, a Padova. Una vittoria concreta, quella dei veronesi, in cui tutti i giocatori hanno contribuito portando a casa una prestazione corale eccellente.

Dopo un primo calcio piazzato di Mortali, valso tre punti, la prima marcatura del Verona Rugby arriva dopo sette minuti, ad opera di Lupini. Tre minuti più tardi è Quintieri a schiacciare nell'area di meta patavina. A seguire due mete di Mortali chiudono il primo tempo sul 27-0.

Nella ripresa i ritmi sono più blandi, ma gli antracite scaligeri non si fermano e vanno ancora a segno con Gentili ed Ambrosi. La partita finisce 41-0 e, al termine della gara, coach Zane Ansell ha commentato così: «È stata un'ottima prova di tutti i giocatori e anche gli innesti della panchina hanno contribuito in maniera eccellente. Ora testa alla partita dell'1 marzo, dove dobbiamo portare la stessa concentrazione e voglia di vincere». Tra due settimane, infatti, i veronesi dovranno difendere il primato nel loro girone dai Ruggers Tarvisium.

Valsugana Rugby Padova - Verona Rugby 0-41

Valsugana Rugby Padova: Sorgato, Pavarin l., Belluco (51' Paolin), Calderan, Gritti, Contino (41 Dalle Palle), Di Tota, Sturaro (Cap), Pontanari, Pavarin M., Girardi, Scapin (15' Biondi) (71' Andriollo), Varise (41' Canova), Giulian (41' Pivetta), Balboni (41'Trevisan). All. Pedrazzi-Gatto.

Verona Rugby: Cruciani, Geronazzo (61' Bonafe), Lupini, Quintieri, Ambrosi, Mortali (66' Gentili), Soffiato (73' De Bastiani), Riccioli, Rossi, Cronje, Riedo (64' Ortombina), Parolo, Longwell (73' Forzin), Silvestri (Cap)(70' Bertucco), D'Agostino (51' Ferrari), Paghera ne. All. Ansell.