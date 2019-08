Hellas Verona, preso Pessina e parte Calvano. Valigia pronta per Lee

Due trattative concluse e altre due che si potrebbero concludere a breve ed altri affari per il momento solo ipotetici. Lunedì 2 settembre si chiude il calciomercato in Italia e quindi manca meno di una settimana all'Hellas Verona per definire ufficialmente la squadra che il tecnico Ivan Juric dovrà portare alla salvezza.

Tra lunedì e martedì scorsi, 26 e 27 agosto, sono stati ufficializzati due passaggi. Dopo una lunga trattativa, il centrocampista Matteo Pessina è diventato un giocatore gialloblu. Il giocatore arriva all'Hellas dall'Atalanta con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Il numero dei centrocampisti del Verona non cambia perché per un Pessina che arriva c'è un Simone Calvano che parte. Il giocatore ha trovato un accordo con la Juve Stabia.

Gli altri due affari in fase di conclusione riguardano invece l'attacco dell'Hellas Verona che potrebbe perdere Seung-woo Lee. L'atleta sudcoreano potrebbe prendere un aereo diretto in Belgio, secondo indiscrezioni di Sky Sport, per vestire la maglia del Sint-Truiden. Il suo posto nel reparto offensivo gialloblu potrebbe essere preso da Eddie Salcedo, ma pare che l'Hellas abbia anche sondato il terreno con il Chievo Verona per il polacco Mariusz Stepinski. E sempre parlando di attaccanti, secondo La Gazzetta dello Sport, il gialloblu Lubomir Tupta potrebbe lasciare Verona per vestire la maglia del Cosenza.

Sul calciomercato dell'Hellas Verona, il presidente Maurizio Setti è sempre tenuto aggiornato dal direttore sportivo Tony D'Amico. Ma Setti, ieri 27 agosto, è stato aggiornato anche sull'andamento dei lavori per la realizzazione della nuova sede del club, in via Olanda. L'inaugurazione è vicina, e Setti ha anticipato: «Non è solo una nuova sede, ma deve rappresentare per tutti, ad iniziare da chi ci lavora quotidianamente, il cuore pulsante dell'attività del club».

L'architetto progettista che se ne sta occupando è Matteo Masotto, il quale ha dichiarato: «L'impatto estetico sarà assicurato. All'interno, microcemento ed elementi metallici confermano l'idea che guida tutta la realizzazione, fortemente voluta dal presidente e con lui condivisa. Il confronto quotidiano c'è stato anche con il direttore operativo Barresi, soprattutto sulla disposizione degli spazi interni più idonea; questa fase è stata importantissima in quanto si è potuto lavorare in sinergia sovrapponendo le esigenze della società con l'idea di progetto che volevamo dare all'edificio. Parlando di tempistiche, i lavori stanno procedendo secondo programma: dopo aver consegnato i due piani di uffici superiori, stiamo completando la zona soppalcata all'interno del quale sono presenti ulteriori uffici. Quindi interverremo nella zona ingresso. Per fine settembre saranno ultimati i lavori con l'intervento di rivestimento delle facciate esterne e con il rifacimento del piazzale antistante».

Infine, è ripresa la campagna abbonamenti dell'Hellas Verona, che proseguirà fino al 2 settembre. La società ha comunque già superato quota 10mila tessere vendute.