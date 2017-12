Udinese - Hellas Verona, le probabili formazioni | Out Cerci, Valoti, Fares e Buchel

Alle ore 15 di sabato 23 dicembre, Udinese ed Hellas Verona si affronteranno alla Dacia Arena nella diciottesima giornata di Serie A.

Da quando Massimo Oddo si è seduto sulla panchina dei bianconeri la squadra ha cambiato marcia, con tre partite vinte su quattro che le hanno permesso di allungare sulla zona retrocessione. Una vittoria sui gialloblu allontanerebbe quindi ultriormente lo spettro della retrocessione.

Galvanizzati dalla vittoria ottenuta contro il Milan, gli scaligeri si trovano comunque al penultimo posto in classifica, ad un solo punto dalla posizione successiva: Pecchia quindi deve riuscire a tornare dal Friuli con il terzo risultato utile consecutivo per restare agganciato al trenino delle dirette concorrenti.

I PRECEDENTI - Nei 14 confronti andati in scena in terra friulana, i padroni di casa si sono imposti in 7 occasioni, l'ultima delle quali nella stagione 2015-2016 con il risultato di 2-0. Nel 2014-2015 arrivò l'ultima delle 3 vittorie gialloblu con il punteggio di 1-2, mentre il pareggio non si verifica dal rocambolesco 3-3 del 1999-2000.

QUI UDINESE - "Il Verona è una squadra ordinata che adotta un modulo raccolto e che recentemente ha espresso delle buone prestazioni anche quando non ha fatto punti. Sarà perciò una partita difficile come d’altronde lo sono tutte quelle della serie A. Se il Verona se ha vinto 3-0 con il Milan significa che ha qualità e che è una squadra in salute.

Il Verona gioca con le sue caratteristiche che sono velocità, ripartenze e ha in rosa giocatori di gamba. Noi perciò domani dovremo fare una partita intelligente senza avere foga di fare gol subito, ma con la maturità di chi può aspettare. La nostra caratteristica migliore è la compattezza perciò non dovremo avere la frenesia di trovare il gol immediatamente e a ogni costo, sapendo dosare al meglio la pazienza.

Lasagna a Barak? Hanno caratteristiche particolari, riescono a sposarsi bene con altri compagni. Ogni allenatore vede il calcio a modo suo e in questo momento vedo Barak molto importante per il nostro gioco così come Lasagna. L’importante è che tutti abbiano la giusta dose di pepe prima di scendere in campo.

Ho molto rispetto degli scaligeri. Sono una squadra che sta recuperando bene in campionato, ciò significa che ha delle qualità importanti, ma temo di più i miei ragazzi che non approccino la partita con la giusta mentalità in modo da portare a casa la vittoria. Se noi saremo integri a livello mentale, quindi umili, coraggiosi, attenti ed equilibrati, allora potremo fare una partita importante e vincerla. In caso contrario potremo andare incontro a delle difficoltà.

Pareggio? Noi andiamo sempre in campo per vincere. La nostra mentalità dev’essere quella, ma come ho già detto se vogliamo vincere non dovremo avere la foga di farlo a tutti i costi. La partita di domani per noi è molto importante perché un’eventuale vittoria potrebbe significare dare un cambio di passo al nostro campionato. Per questo motivo voglio che i ragazzi domani scendano in campo come se dovessero affrontare nuovamente l’Inter".

Massimo Oddo dimostra di avere le idee nella conferenza stampa che anticipa la sfida con la sua ex squadra. Senza Langella, Samir e probabilmente anche Pontisso, l'allenatore bianconero dovrebb comunque affidarsi al suo 3-5-2, che vede Maxi Lopez e De Paul giocarsi il posto al fianco di Lasagna. Il ruolo di esterni dovrebbe essere ricoperto da Adnan e Widmer, con Fofana e Behrami a contendersi il ruolo di perno centrale, mentre in difesa sembra essere certa la presenza di Larsen, Danilo e Nuytinck.

QUI HELLAS VERONA - "Rispetto alla gara contro il Milan non dovrà cambiare nulla dal punto di vista dell’atteggiamento, prepariamo ogni partita per cercare il successo. Domani affronteremo una squadra diversa, che sa mantenere il possesso ma anche giocare di ripartenza, noi cercheremo di fare la nostra partita. Dovremo essere in grado di leggere bene le situazioni, provando anche se possibile a palleggiare e stare nella loro metà campo. La loro è una squadra di struttura e fisicità, noi possiamo essere pericolosi palla a terra sfruttando le nostre caratteristiche, dovremo essere attenti e determinati per tutta la durata della gara.

La vittoria di domenica deve trasmettere fiducia e consapevolezza in tutto il gruppo. Bisogna essere in grado di pressare e difendere, ma quando davanti si lavora bene tutta la squadra ne trae beneficio, contro il Milan l’abbiamo fatto e siamo riusciti a gestire bene entrambe le fasi. Le prestazioni precedenti sono state migliori a mio avviso, anche se non siamo riusciti a raccogliere i punti che avremmo meritato.

Dobbiamo crescere sotto il punto di vista della maturità per riuscire a dare continuità nei risultati, le prestazioni precedenti ci hanno lasciato l’amaro in bocca. Ce la siamo giocata con tutti, ma per raggiungere la salvezza dobbiamo portare a casa punti. Io cerco continuamente di mettere i miei giocatori nelle migliori condizioni, voglio vincere e raggiungere l’obiettivo. Sono rigido in questo, ma credo che ci si possa arrivare giocando in maniera diversa in base ai momenti, cercando di dare alla squadra ordine ed equilibrio".

Come riportato dal sito della società gialloblu, Pecchia chiede ai suoi giocatori di proseguire nel loro percorso di crescita per ottenere un nuovo risultato positivo. Per la sfida di sabato però l'allenatore dovrà rinunciare allo squalificato Buchel, oltre agli infortunati Bianchetti, Zaccagni, Fares, Valoti e Cerci. Al centro del campo con Bruno Zuculini ci sarà quindi molto probabilmente Fossati e non il fratello Franco, con Verde e Romulo ai lati. La difesa invece dovrebbe essere la stessa che domenica ha tenuto a secco la formazione di Rino Gattuso, mentre l'attacco presenta il principale ballottaggio: Kean e Pazzini infatti si giocano il ruolo di prima punta, con il numero 9 favorito sul Capitano, mentre Bessa dovrebbe muoversi alle sue spalle.

ARBITRO - Fabio Maresca di Napoli.