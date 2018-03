Trofeo Verona Legend Cars, cambiano le regole: in lizza le Regolarità Sport

Importanti cambiamenti regolamentari per il Trofeo Verona Legend Cars, la nuova manifestazione aperta a tutti sul circuito de “La Sfida dei Campioni” che si svolgerà nel corso della fiera Verona Legend Cars il 5 e 6 maggio prossimi.

Per consentire a tutti i partecipanti di concorrere al medesimo premio, ovvero una Abarth 595 stradale in uso gratuito per un anno, l'Automobile Club Verona, partner tecnico dell'evento e Federazione Sportiva ACI Sport sul territorio, analizzate le possibilità, ha modificato la modalità di svolgimento delle finali che si terranno nella mattinata di domenica 6 maggio con un nuovo percorso in parallelo sotto alla tribuna.

Confermata la partecipazione di ogni tipo di vettura da corsa, comprese le auto della Regolarità Sport. Le auto moderne saranno suddivise in base alle categorie di appartenenza come da regolamento sportivo ACI Sport in vigore per la Formula Challenge. Le auto storiche del Challenge faranno invece categoria a sé stante, così come le vetture della Regolarità Sport. Tutti si sfideranno sul percorso della “Sfida dei Campioni” ciascuno con i propri regolamenti. Vetture moderne e storiche del Formula Challenge faranno classifica a tempo mentre la Regolarità Sport si sfiderà contro i tempi imposti e con il pressostato, sul tecnico e veloce circuito disegnato dallo staff di AC Verona in collaborazione con ACI Verona Sport.

A questo punto, in base alle classifiche, saranno individuati i nomi di chi accederà alle finali di domenica mattina, in programma dalle 9:30 alle 10:30. Per le vetture moderne della Formula Challenge, andrà in finale il primo classificato di ciascun gruppo, mentre per le vetture storiche sempre partecipanti alla Formula Challenge passeranno i migliori tre classificati, così come per la Regolarità Sport che ammetterà alla finale i migliori tre.

Del tutto nuovo il metodo di svolgimento delle finali che si disputeranno con vetture fornite dall'organizzazione in fase di definizione. Il percorso sarà trasformato in due rettilinei paralleli sotto alla tribuna principale che genereranno delle appassionanti sfide uno contro uno. I concorrenti, sorteggiati a coppie, dovranno affrontare questo rettilineo, allestito con postazioni di birilli come negli slalom, prima in una direzione poi nell'altra, dopo aver effettuato uno spettacolare cambio di direzione intorno al cuneo che sarà posto all'estremità del rettilineo. La classifica sarà generata considerando sia il tempo che le penalità accumulate abbattendo i birilli.

Come anticipato, con questa formula tutti i concorrenti potranno ambire al ricco premio finale, una Abarth 595 stradale in uso gratuito per un anno.

Le iscrizioni al Trofeo Verona Legend Cars sono state aperte il 29 marzo e chiuderanno il 29 aprile. Tutte le informazioni per le iscrizioni sono disponibili sul sito.