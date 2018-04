Sarà tra le under 16 di Hellas e Real Madrid la prima gara del Trofeo Berti

Saranno Real Madrid, Atalanta, Hellas Verona, Bassano Virtus, Flamengo, Red Bull Salisburgo, Juventus e Chievo a giocarsi la 29sima edizione del torneo internazionale "Trofeo Berti", dedicato agli allievi under 16.

L'evento sportivo è in programma dal 28 aprile al 1 maggio, sui campi da gioco di Verona e Vicenza, ed è organizzato dalla Sambonifacese, in collaborazione con il Montorio Calcio. Il torneo è strutturato in due giornate di qualificazioni durante le quali si sfideranno le otto squadre partecipanti, suddivise in due gironi. Il girone A è formato da Real Madrid, Hellas Verona, Atalanta e Bassano Virtus e il girone B da Chievo Verona, Juventus, Flamengo e Red Bull Salisburgo. La prima partita sarà sabato 28 aprile, alle 16.30, allo stadio Guido Tavellin, tra Hellas Verona e Real Madrid. Lunedì 30 aprile è il giorno delle semifinali e la finalissima sarà martedì 1 maggio, alle 16, allo stadio Berti di Caldiero e sarà preceduta dalla finale del torneo Città di San Bonifacio "Trofeo Brogin", giunto alla seconda edizione.

Il torneo internazionale Berti è patrocinato da Comune e Provincia di Verona e sponsorizzato dall'azienda Berti. "Questo torneo - ha dichiarato l'assessore allo sport del Comune di Verona Filippo Rando - è un lustro per il calcio e lo sport veronese. Si tratta di una manifestazione che è per tutti i giovani l'anticamera del professionismo, oltre che l'occasione per vedere dal vivo quelli che saranno i grandi calciatori di domani".