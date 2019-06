Hellas Verona, ancora toto-allenatore. Aglietti, Juric, Iachini o Guidolin?

Che siano quarantotto ore come scritto dal Corriere di Verona oppure ventiquattro come scritto da L'Arena, cambia poco. Questi sono i giorni decisivi per la scelta del nuovo allenatore dell'Hellas Verona e i tifosi non dovranno attendere molto per conoscere il nome del tecnico che guiderà i gialloblu nel loro ritorno in Serie A.

I nomi in lista sembrano principalmente due, ma in realtà la scelta è tra più profili. La prima ipotesi è che Alfredo Aglietti rimanga sulla panchina dell'Hellas Verona, panchina su cui si è seduto a campionato ormai finito e su cui ha potuto vivere la gioia di una promozione conquistata attraverso i playoff.

La concorrenza, però, non manca ad Aglietti. Quella più seria è del tecnico Ivan Juric, con cui pare ci sia già un accordo sommario della società. Juric è stato tecnico del Genoa e dalla Liguria potrebbe ritornare l'ex gialloblu Daniel Bessa. L'argentino quasi sicuramente non sarà riscattato dai rossoblu e l'arrivo di Juric a Verona potrebbe creare uno spazio per Bessa nella rosa dell'Hellas.

Il ballottaggio sembra essere tra Aglietti e Juric, ma ci sono almeno altre due ipotesi che comunque vengono giudicate meno probabili. La prima è che il nuovo allenatore dell'Hellas Verona sia Beppe Iachini, ma ci sarebbe da superare l'ostacolo del suo ingaggio ritenuto troppo alto. E un altro nome che è spuntato un po' a sorpresa è quella di Francesco Guidolin, il quale si è proposto pubblicamente dicendo che potrebbe rifiutare diverse proposte per tornare ad allenare ma non quella dell'Hellas.