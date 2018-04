Basket, Leonardo Totè è l'unico italiano eleggibile nel Draft Nba 2018

La Tezenis Verona ha concluso la stagione regolare con una vittoria e ora si sta preparando per la prima partita dei playoff contro il Legnano. E tra i giocatori gialloblu ce n'è uno che sta sognando in grando. È Leonardo Totè, ala veronese della Scaligera, classe 1997 e altezza 2 metri e 9 centimetri, che si è dichiarato eleggibile per il prossimo draft Nba, il campionato di basket americano.

Domenica scorsa, 22 aprile, scadeva il termine per entrare nella Early-Entry List, la lista che contiene i giocatori che chiedono di entrare tra le potenziali scelte delle squadre della Nba. Il giorno del Draft 2018 è il 21 giugno e Totè avrà tempo fino all'11 giugno per decidere di ritirarsi.

La Nba ha annunciato proprio ieri, 24 aprile, la lista degli eleggibili al draft. Una lista composta da 236 nomi, di cui 55 non provenienti dagli Stati Uniti. Tre sono i giocatori in lista provenienti da squadre italiane, e Totè è l'unico giocatore di nazionalità italiana.