Grande festa per il minirugby a Parona con il torneo "Città di Verona"

Sono stati circa 1.200 i piccoli atleti che hanno preso parte all'edizione 2018 del torneo di minirugby "Città di Verona". Quattro le categorie (under 6, 8, 10 e 12) e 20 i club partecipanti. Un totale di 70 squadre che si sono sfidate a suon di mete sui campi da gioco del Centro Sportivo di Parona. L'ambito trofeo "Città di Verona" è andato al Petrarca Rugby, primo classificato nelle categorie Under 8 e Under 12, mentre il Verona Rugby ha primeggiato nella categoria Under 6.

Siamo molto contenti - ha commentato la presidente del Verona Rugby Raffaella Vittadello - È stata una grande festa sia per i ragazzi in campo, sia per le loro famiglie a bordocampo. Ci tengo molto a ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile tutto questo. Il successo del torneo è frutto di un grande lavoro di squadra che va a vanti da più di un mese da parte di tutti: chi alle cucine, chi ai parcheggi, chi come staff sui campi da gioco, in particolare i ragazzi della Prima Squadra, maschile e femminile, e della Cadetta, chi nel team pulizie, come i ragazzi della nostra Under 14, e tutti gli altri.

Conclusa con successo la settima edizione, già si pensa all’ottava, ma in una location nuova e totalmente diversa: il Payanini Rugby Center. "A settembre inaugureremo la nuova casa del Verona Rugby, in via San Marco, che a partire dal 2019 ospiterà tutta la nostra società e questa grande manifestazione", ha concluso Vittadello.