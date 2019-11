Calzedonia non trova fortuna in Calabria, la Tonno Callipo vince 3-0

La Calzedonia Verona non preme il tasto "repeat" e, dopo la netta vittoria contro Padova, ha collezionato una netta sconfitta contro la Tonno Callipo, al Palacalafiore di Reggio Calabria. Un 3-0 che ieri, 20 novembre, non ha dato punti alla classifica gialloblu.

Nel primo set, la squadra di casa crea il primo strappo sul 10-6. La collaborazione tra muro e difesa di Verona non funziona a dovere e, nonostante le buone intenzioni di Boyer e Solé, la Tonno Callipo raddoppia il suo vantaggio e grazie ad un errore in battuta di Boyer vince il parziale 25-17.

La strigliata di coach Stoytchev prima del secondo set funziona e Verona riparte col piede giusto (3-5). Gli animi però si scaldano e i locali recuperano e tornano in vantaggio (10-7). I cambi nella metà campo scaligera non modificano l'inerzia della gara e la Tonno Callipo vince ancora 25-17.

Terzo set dalla partenza ancora equilibrato, poi la formazione calabrese prova ad allungare e il nervosismo si impadronisce degli ospiti, tanto che Solé viene espulso. Con la Tonno Callipo avanti di quattro lunghezze, la Calzedonia non riesce a riprendersi e alla fine cede per 25-20.

Non siamo mai entrati in partita - ha dichiarato l'allenatore gialloblu Radostin Stoytchev - È stata una gara monodirezionale. Solo nel terzo set abbiamo accennato una reazione, ma non siamo andati oltre. Siamo stati inefficaci al servizio e in compenso loro sono stati davvero performanti in ricezione. Il livello del cambio palla non è stato all'altezza e dall'altra parte c'era una squadra che lottava su ogni singolo punto. Dobbiamo assolutamente essere molto più bravi e forti nel fare il nostro gioco.

Tonno Callipo Volley - Calzedonia Verona 3-0

Tonno Callipo Volley: Mengozzi 2, Marsili ne, Pierotti ne, Drame 18, Vitelli 0, Ngapeth ne, Carle 14, Chinenyeze 5, Rizzo (L), Sardanelli (L), Defalco 13, Baranowicz 1, Hirsch ne. All. Cichello.

Calzedonia Verona: Kluth 1, Marretta 0, Birarelli 1, Asparuhov 12, Boyer 6, Franciskovic ne, Solé 5, Cester 1, Spirito 1, Muagututia 6, Zanotti ne, Donati (L), Bonami (L), Chavers ne. All. Stoytchev.