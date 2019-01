Tezenis Verona, altra sconfitta. Contro Forlì sempre sotto all'Agsm Forum

Dopo la sconfitta del Paladozza contro la Fortitudo Bologna, la Tezenis non ritrova subito il successo e ieri, 20 gennaio, all'Agsm Forum ad avere la meglio è stata l'Unieuro Forlì per 77-87.

Verona è ancora priva di Udom e quindi coach Luca Dalmonte deve schierare il quintetto formato da Amato, Henderson, Severini, Dieng e Candussi. Valli perde all'ultimo il suo miglior realizzatore Melvin Johnson e parte con Giachetti, Marini, Oxilia, Donzelli e Lawson.

Lo 0-0 iniziale viene rotto da Forlì, mentre per il primo canestro della Tezenis bisogna attendere più di due minuti. A metà del primo quarto il punteggio è ancora in equilibrio, ma la Unieuro ha un Marini baciato dagli dei del basket. Lui insieme a Donzelli e Lawson portano gli ospiti sul 14-23. Nel finale, Henderson e i punti dalla panchina di Ferguson permettono a Verona di tamponare e di chiudere il primo quarto sul 23-27.

All'inizio del secondo quarto, la Tezenis si riporta ad un possesso di distanza, ma questa volta è De Laurentiis a spingere gli ospiti avanti (28-35). Timeout di Dalmonte e i gialloblu provano a riaprire il match (33-39), ma nel finale è ancora l'Unieuro a dettar legge sul parquet e il primo tempo termina 38-44.

Giachetti e Marini fanno capire che la pausa lunga non li ha raffreddati e i due portano Forlì al massimo vantaggio, 40-53. Verona lotta, ma in attacco non riesce a trovare il ritmo giusto e così il parziale si conclude sul 57-68.

Candussi e Ferguson, all'inizio dell'ultimo quarto, mostrano a tutti che la Tezenis non è sconfitta e in due minuti portano i gialloblu a -6 (62-68). Basta poco però per ripiombare negli stessi errori fatti durante tutta la partita e Forlì può tornare con un vantaggio in doppia cifra, 66-78. Nel finale, Verona perde troppi palloni e può davvero poco contro la straordinaria precisione avversaria dalla lunga distanza. La Unieuro vince di 10, dopo quaranta minuti passati sempre in vantaggio.

Tezenis Verona - Unieuro Forlì 77-87

Tezenis Verona: Jazzmarr Ferguson 21 (4/4, 4/10), Francesco Candussi 20 (7/11, 2/2), Terry Henderson 15 (2/4, 3/7), Andrea Amato 10 (2/3, 2/4), Giovanni Severini 9 (1/2, 2/4), Iris Ikangi 2 (1/1, 0/1), Omar Dieng 0 (0/2, 0/1), Giacomo Maspero 0 (0/0, 0/3), Andrea Quarisa 0 (0/0, 0/0), Francesco Oboe 0 (0/0, 0/0), Davide Guglielmi 0 (0/0, 0/0).

Unieuro Forlì: Pierpaolo Marini 34 (3/5, 8/11), Kenny Lawson 22 (4/6, 4/10), Tommaso Oxilia 13 (5/9, 0/2), Quirino De Laurentiis 8 (4/6, 0/0), Jacopo Giachetti 6 (0/4, 2/5), Daniel Donzelli 4 (1/2, 0/1), Davide Bonacini 0 (0/1, 0/0), Simone Ravaioli 0 (0/0, 0/1), Franco Flan 0 (0/0, 0/0), Luca Fabiani 0 (0/0, 0/0).