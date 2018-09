Tezenis Verona, una vittoria e una sconfitta nelle prime due amichevoli

Queste prime due amichevoli ci hanno dato delle indicazioni. Mi auguro che quelle positive siano sempre più cementate nel tempo e quelle non positive ci portino, e non ho dubbi, ad avere un atteggiamento duro nella nostra settimana di lavoro.

La Tezenis Verona ha chiuso al terzo posto nel Trofeo Città di San Bonifacio, dopo una prima sconfitta contro Mantova e una vittoria nella finalina contro Ferrara. Ma le valutazioni dell'allenatore gialloblu Luca Dalmonte esulano dai risultati finali e si concentrano sulle prestazioni offerte nei due incontri. Contro Mantova, la Scaligera Basket ha "provato a fare le nostre cose sviluppate fino ad oggi ma con eccessiva ansia individuale la cui somma ci ha tolto molto ritmo e condizionato tantissimo dal punto di vista offensivo - ha aggiunto Dalmonte - Dal punto di vista difensivo, il trovarci contro un avversario in una situazione agonistica, ci ha portato un po' fuori da quelle che sono le nostre efficienze". Molto meglio la Tezenis vista in campo contro Ferrara. La squadra ha tentato di "correggere alcuni punti che avevamo mancato nella prima partita", ha concluso il coach.

La sfida contro la Bondi Ferrara è stata vinta per 90-67, con i veronesi sempre avanti nel punteggio. Henderson è stato il miglior realizzatore della Tezenis con 20 punti, seguito da Udom (13) e Severini (12).

In questa nuova settimana di preparazione, la Tezenis si allenerà ma affronterà anche Treviso in uno scrimmage in programma a Montebelluna mercoledì 12 settembre. Inoltre, nel prossimo fine settimana, Verona prenderà parte al Torneo di Parma, con la semifinale di sabato 15 settembre contro Varese e le finali nel giorno seguente.