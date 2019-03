Un Agsm Forum pieno si gode una Tezenis Verona vincente contro Jesi

«Vorrei vedere una risposta da parte della città, vorrei vedere il palazzetto pieno in ogni ordine di posto». È stato esaudito il desiderio del presidente della Scaligera Basket Verona Gianluigi Pedrollo, espresso durante la presentazione di Sasha Vujacic. Ieri, 17 marzo, l'Agsm Forum è stato riempito da 5.200 spettatori, i quali hanno potuto festeggiare la quinta vittoria consecutiva della Tezenis contro la Termoforgia Jesi.

Il sostegno del pubblico si è fatto sentire fin dalla palla a due e i gialloblu ne hanno subito approfittato con una partenza fulminante (21-6). Ripresa dallo stordimento iniziale, Jesi recupera nel finale del primo quarto e lo chiude sotto di dieci punti (26-16).

Il buon momento della Termoforgia prosegue anche nel secondo quarto dove le due squadre ritornano in parità sul 32-32 e addirittura Jesi trova il primo vantaggio sul 34-35. L'allenatore gialloblu Luca Dalmonte chiama timeout sul 37-43 per impedire agli avversari di scappare e la Tezenis si rianima negli ultimi possessi terminando il secondo periodo sul 44-46.

Dopo il pareggio di Candussi, Jesi si riporta in vantaggio con Rice (46-54) e servono i canestri da tre punti di Vujacic e Severini per tenere a galla la Tezenis e quando la Termoforgia perde la via del canestro, sono ancora Vujacic e Severini a riportare in vantaggio Verona in un terzo quarto concluso sul 64-61.

Verona mette in campo tutta la sua intensità difensiva e l'attacco jesio si blocca. Vujacic, Ikangi e Amato firmano l'allungo decisivo per la Tezenis che sul 76-67 può cominciare ad amministrare un vantaggio che aumenterà sempre più fino al 95-78 finale.