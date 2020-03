Basket fermo per coronavirus, campionato sospeso per la Tezenis

I campionati di Serie A2 e Serie B vanno intesi come sospesi, fino a data da destinarsi.

La Lega Nazionale della Pallacanestro ha fermato la palla a spicchi italiana. La Tezenis Verona avrebbe dovuto riprendere il suo campionato, seppur a porte chiuse, questa sera, 9 marzo, in casa della Pompea Mantova, nel posticipo della 26esima giornata. E sabato prossimo, 14 marzo, avrebbe dovuto recuperare la 25esima giornata, non giocata sempre a causa del coronavirus, contro la Xl Extralight Montegranaro. E invece è tutto fermo fino a nuovo ordine. La Tezenis non giocherà stasera e probabilmente neanche sabato. Il basket si ferma, mentre altri sport vanno avanti.