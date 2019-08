Tezenis, Kenny Hasbrouck: «Pronto a dare intensità, qualità e difesa»

È stata scelta la sede di Inlingua, uno dei partner della Tezenis Verona, per la presentazione Kenny Hasbrouck, il rinforzo statunitense arrivato a Verona sabato scorso, 17 agosto, e già innamorato della città. «È bellissima - ha detto il cestista - Ho visitato il Lago di Garda e il centro di Verona: è davvero stupenda».

Durante la presentazione, il general manager gialloblu Alessandro Giuliani ha parlato della trattativa che da Bologna, sponda Fortitudo, ha portato Hasbrouck a Verona. «È stata la nostra prima scelta - ha detto Giuliani - È un giocatore che ha grande etica del lavoro e rispetto dei compagni. Kenny è un giocatore che può produrre o mettere in ritmo la squadra. E credo che trattativa più azzeccata non poteva esserci. Lui conosce Verona, il club e l'allenatore. Ha impiegato solo 48 ore per decidere di iniziare questa nuova avventura».

Hasbrouck non ci ha pensato troppo prima di accettare l'offerta della Tezenis ed è contentissimo di iniziare questa nuova avventura. «Conosco già alcuni giocatori che ora sono miei compagni di squadra - ha commentato Kenny Hasbrouck - L'impressione è che il team sia pronto e preparato, con tanta voglia di fare e concentrato sull'obiettivo che abbiamo condiviso. Sono pronto a portare intensità e qualità ma anche difesa perché voglio garantire, in qualunque momento, impegno al 100%. Voglio portare la squadra, con il lavoro condiviso, all'obiettivo».