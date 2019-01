La Tezenis saluta Maspero che va a Jesi. A Verona torna Poletti

La Scaligera Basket Verona ha risolto in maniera consensuale il contratto che la legava al giocatore Giacomo Maspero. «L'atleta, durante la sua esperienza con la canotta della Tezenis Verona, si è fatto apprezzare per le proprie qualità umane e di dedizione al lavoro - si legge sul sito internet della società gialloblu - La Scaligera Basket intende ringraziare pubblicamente Giacomo per l'impegno profuso ed augura al giocatore le migliori fortune professionali e personali per il futuro».

Fortune che Maspero andrà a cercarsi a Jesi dove l'Aurora Termoforgia ha ufficializzato il suo ingaggio fino al termine della stagione.

Al posto di Maspero e anche per sopperire alla prolungata assenza di Mattia Udom per infortunio, la Tezenis pare che abbia trovato l'accordo con l'ex gialloblu Mitchell Poletti, che ritornerebbe a Verona dopo l'esperienza alla On Sharing Mens Sana Siena.