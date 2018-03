Tezenis, infortunio in allenamento per Visconti. Si sottoporrà ad intervento

Campionato di Serie A2 di basket fermo per la Coppa Italia, vinta a sorpresa da Tortona nell'inattesa finale contro Ravenna. La Tezenis Verona ha potuto dunque riposare, ma nella giornata di ieri, 4 marzo, la società ha diffuso due comunicazioni. La prima è il cordoglio per la morte di Davide Astori, che ha fermato il calcio ma il dolore ha toccato tutto il mondo dello sport.

Non esisteranno mai parole adeguate per alleggerire i cuori di fronte alla scomparsa di un uomo, un padre, un professionista, che se n'è andato troppo presto - si legge nella nota diffusa dalla Tezenis Verona - Esiste solo un rispettoso silenzio. La Scaligera Basket, con il presidente Gianluigi Pedrollo, il vicepresidente Giorgio Pedrollo, staff e atleti, si stringono alla famiglia Astori e alla Fiorentina per il grave e inatteso lutto.