Tezenis, un americano completa la squadra. Arriva Terry Henderson

La Tezenis Verona ha completato il proprio roster per la prossima stagione mettendo sotto contratto l'esterno americano Terry Henderson.

Henderson è una guardia classe '94 di 195 centimetri. Ottimo tiratore, l'ultima stagione l'ha giocata con i Greensboro Swarm, squadra affiliata agli Charlotte Hornets e che gioca nella lega di sviluppo della Nba. Henderson ha giocato 42 partite chiudendo con una media di 11.3 punti per gara, 2 assist e 3.8 rimbalzi in 27 minuti di impiego. Con gli Hornets, il giocatore ha preso parte alla passata preseason e alla Summer League di Las Vegas di questa estate.

Chiudiamo la costruzione della nostra squadra con l'ingaggio di Henderson, giocatore che ha grande fame, tanta voglia di fare bene e di mettersi in evidenza in un contesto come quello di Verona - ha commentato il vicepresidente Giorgio Pedrollo - Siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo sviluppato in questi mesi con il gm Della Fiori e tutto lo staff tecnico. Ora ci aspettiamo una risposta in termini di sostegno e di presenze crescenti già dal primo giorno di lavoro della nuova squadra e per tutta la stagione.

"Abbiamo scelto Henderson perché volevamo una guardia che potesse avere un notevole impatto fisico unito a doti tecniche ben precise - ha aggiunto Daniele Della Fiori - Si tratta di un giocatore che fa del tiro da tre punti e della difesa il suo marchio di fabbrica. Ho avuto modo di parlare con lui alla Summer League e una delle prime cose che mi ha detto è che il ruolo dello specialista non fa per lui e che viene in Europa per dimostrare di poter essere un giocatore a 360 gradi. È un ragazzo con tanta voglia di emergere e di lavorare, condizione necessaria per poter far parte del nostro gruppo.

E sul sito della Tezenis sono riportate anche le prime parole del neo gialloblu Terry Henderson.