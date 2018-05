La Tezenis non si arrende. Vinta gara 3, la serie contro Bologna continua

La Tezenis Verona si concede un'altra chance per giocarsi il passaggio del turno nei playoff promozione di A2. Perse gara 1 e gara 2 al PalaDozza, i gialloblu avrebbero dovuto vincere ieri, 19 maggio, all'Agsm Forum contro la Consultinvest Fortitudo Bologna per non essere estromessi dalla corsa per il salto di categoria. E vittoria è stata, davanti ad oltre 5mila spettatori, per 78-68. Si va dunque a gara 4, in programma lunedì 21 maggio alle 20.45 sempre a Verona.

La Tezenis cerca solo il tiro dalla lunga distanza nel primo quarto ed è Amato a segnare i primi tre punti scaligeri, dopo un buon inizio della squadra ospite. Entrano poi i canestri anche di Greene IV e Poletti che tengono il match in equilibrio. La prima frazione di gioco termina 21-20 e all'inizio della seconda è la Tezenis a provare l'allungo con Amato e Totè (29-20). Il coach dei bolognesi Pozzecco chiama timeout e la Fortitudo rientra in campo rigenerata, ritrovando la parità. Il primo tempo si chiude con un canestro da tre punti di Greene IV che manda tutti al riposo sul 40-34.

Terzo quarto ancora in bilico, con l'allenatore della Tezenis Dalmonte costretto a chiamare timeout quando gli avversari riescono a riportarsi in vantaggio. Ancora due triple, di Udom e Poletti, riportano Verona davanti (54-48). Bologna non riesce a recuperare e gli ultimi dieci minuti partono con la Tezenis avanti 61-54. La Consultinvest va a canestro con Rosselli, ma la risposta della Tezenis è immediata. A 5 dalla fine, Verona ha 12 punti di vantaggio, che poi diventano 16. Gli ultimi giri di orologio servono solo a stabilire il punteggio finale, ma la vittoria gialloblu non è in discussione e così la serie tra Verona e Bologna può continuare.

Tezenis Verona – Consultinvest Bologna 78-68

Tezenis Verona: Phillip Greene IV 21 (1/3, 6/13), Mitchell Poletti 14 (2/4, 3/4), Mattia Udom 13 (2/4, 2/5), Andrea Amato 13 (0/1, 4/7), Omar Dieng 6 (0/0, 2/2), Jamal Jones 5 (1/2, 0/3), Iris Ikangi 3 (0/1, 1/6), Leonardo Totè 3 (0/0, 1/2), Matteo Palermo 0 (0/0, 0/0), Curtis Nwohuocha 0 (0/1, 0/0), Davide Guglielmi 0 (0/0, 0/0), Francesco Oboe 0 (0/0, 0/0).

Consultinvest Bologna: Guido Rosselli 16 (4/7, 2/4), Luca Gandini 11 (5/9, 0/0), Daniele Cinciarini 9 (3/7, 1/3), Teddy Okereafor 8 (0/1, 2/5), Stefano Mancinelli 7 (2/3, 0/1), Giovanni Pini 6 (1/4, 0/0), Nazzareno Italiano 4 (2/3, 0/2), Matteo Chillo 4 (1/1, 0/0), Robert Fultz 3 (0/0, 1/3), Alessandro Amici 0 (0/0, 0/2), Marco Murabito 0 (0/0, 0/0), Marco Montanari 0 (0/0, 0/0).