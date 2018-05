Sport Stadio / Piazzale Atleti Azzurri D'Italia

Tezenis, fine della corsa. Bologna vince gara 4 e passa il turno dei playoff

I gialloblu sono in partita per trenta minuti, ma nell'ultimo quarto non hanno più energia per fermare la Consultinvest. La stagione però si conclude con il caloroso applauso dell'Agsm Forum