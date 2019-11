Tezenis batte Ferrara, ritrova Hasbrouck e conferma la vetta della classifica

Riconferma della testa del girone Est del campionato di Serie A2 e ritorno in campo di Kenny Hasbrouck dopo l'infortunio. Ha avuto un grande valore la vittoria di ieri, 20 novembre, della Tezenis Verona sulla Feli Pharma Ferrara. Un match concluso con il punteggio di 85-72 e aperto con il commosso raccoglimento dell'Agsm Forum per ricordare Roberto Puliero e Riccardo Petrelli.

Primo quarto cominciato in altalena con Ferrara in vantaggio di quattro punti (0-4) e poi Verona avanti sempre di quattro (10-6), ma dopo questa fase di assestamento la sfida danza sulla fune dell'equilibrio e dopo 10 minuti il punteggio è 23-23.

Nella seconda frazione, la Tezenis riprova a scappare (28-23), ma viene recuperata. Il ritmo della gara poi cala e all'intervallo il tabellone mostra questi due numeri: 38-35.

Nel terzo quarto, Dalmonte inserisce Hasbrouck che mancava dal campo dalla gara contro Orzinuovi. La Tezenis vuole fare sul serio e va sul +11. Ferrara non molla e torna ad un possesso di distanza (46-43), ma Love, Candussi e Poletti mettono le molle ai veronesi che chiudono il parziale sul 61-50.

Nell'ultimo quarto, Verona difende il vantaggio e Ferrara non trova dalla lunga distanza i punti per la rimonta. Finisce 85-72 e i tifosi gialloblu possono esultare.

Tezenis Verona - Feli Pharma Ferrara 85-72

Tezenis Verona: Giovanni Severini 20 (2/4, 4/8), Jermaine Love 19 (6/8, 1/3), Mitchell Poletti 13 (3/6, 2/5), Mattia Udom 9 (3/8, 0/1), Guido Rosselli 9 (2/6, 0/2), Francesco Candussi 7 (3/3, 0/0), Kenny Hasbrouck 4 (2/3, 0/1), Roberto Prandin 4 (2/2, 0/1), Giovanni Tomassini 0 (0/2, 0/2), Alessandro Morgillo 0 (0/0, 0/0), Leonardo Beghini 0 (0/0, 0/0), Davide Guglielmi 0 (0/0, 0/0).

Feli Pharma Ferrara: Patrick Baldassarre 20 (2/7, 5/8), Tommaso Fantoni 12 (3/7, 0/0), Alessandro Panni 11 (1/2, 2/8), Luca Vencato 11 (1/3, 3/8), Eugenio Beretta 8 (4/6, 0/1), Folarin Campbell 6 (0/5, 2/5), Michele Ebeling 2 (1/2, 0/1), Alessandro Buffo 2 (1/1, 0/2), Giovanni Ianelli 0 (0/0, 0/0), Carlo Balducci 0 (0/0, 0/0), Sekou Wiggs 0 (0/0, 0/0), Alessio Petrolati 0 (0/0, 0/0).