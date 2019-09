Tezenis, buone impressioni dall'amichevole contro la Dolomiti Energia

Sono positive le indicazioni che coach Luca Dalmonte ha ricevuto sabato 31 agosto nell'amichevole che la Tezenis Verona ha giocato al PalaFerroli di San Bonifacio contro la Trentino Dolomiti Energia. Dalmonte ha apprezzato l'applicazione dei suoi ragazzi e l'atteggiamento difensivo, contro un avversario di categoria superiore e più avanti nella fase di preparazione. «Ho avuto anche buone indicazioni dal punto di vista fisico - ha concluso l'allenatore della Scaligera Verona - Abbiamo una buona base, che adesso andrà migliorata».

Hanno assistito all'amichevo tra Verona e Trento circa 1.200 spettatori, i quali hanno applaudito tutti gli atleti fatti ruotare da Dalmonte. Quattro i quarti giocati, con il punteggio che veniva azzerato alla fine di ogni frazione. La Tezenis è partita subito forte sull'11-0, poi la Dolomiti Energia si è ripresa e ha chiuso il primo quarto in vantaggio di un punto (18-19). Equilibrato anche il secondo quarto, vinto però sempre dai trentini per 11-14. Nel terzo quarto si è vista la maggiore differenza tra le due formazioni e la Dolomiti Energia ha chiuso sul 10-24. Si è chiuso, invece, in parità l'ultima porzione di gara (14-14).

Da oggi, 2 settembre, riprende il lavoro della Tezenis Verona in vista della Supercoppa Lnp Old Wild West. Domenica prossima, 8 settembre, si comincia all'Agsm Forum contro la Pompea Mantova.

E sempre da oggi scatta la terza fase della campagna abbonamenti. Ha preso il via la vendita libera delle tessere dopo tre settimane di prelazione riservata agli abbonati della passata stagione. Gli abbonamenti si possono acquistare: nella biglietteria in sede, online su Vivaticket e nei punti vendita fisici di Verona e provincia. L'abbonamento comprende tutte le gare casalinghe di Supercoppa, stagione regolare e della fase ad orologio del campionato.