Tezenis, il nuovo coach è Andrea Diana. Già tenuto il primo allenamento

Questo pomeriggio, 3 dicembre, Andrea Diana ha diretto il suo primo allenamento della Tezenis Verona. Le voci sul suo possibile arrivo dopo l'esonero di Luca Dalmonte sono dunque risultate vere e proprio questo pomeriggio è arrivata anche la comunicazione ufficiale da parte della Scaligera Basket.

Nato a Livorno il 16 febbraio del 1975, Andrea Diana ha iniziato la sua carriera nel 1998 come assistente di Luca Bechi alla Pallacanestro Livorno. L’esordio in Serie A2 è proprio a Livorno, nel 2009, come assistente di Sandro Dell’Agnello, allenatore che segue fino al 2011 a Brescia. Nella città lombarda, Diana è stato scelto come primo allenatore a seguito dell'esonero di Alberto Martellossi nel 2014/2015 e nelle annate successive ha portato la Leonessa in Serie A1, centrando poi anche una semifinale scudetto e guidando il club biancoazzurro sul palcoscenico europeo dell'Eurocup. Proprio i suoi successi con Brescia gli hanno permesso di vincere il Premio Reverberi, oscar del basket come migliore allenatore.

La presentazione ufficiale del nuovo coach gialloblu sarà domani mattina nella sede del club in via Cristofoli.