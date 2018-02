Alla Tezenis il derby veneto contro Treviso. Verona vince in rimonta 78-75

Dopo due sconfitte consecutive contro Bologna e Udine, la Tezenis Verona ritorna a vincere e lo fa nel derby contro la De' Longhi Treviso. Uno scontro diretto che permette ai gialloblu di raggiungere i trevigiani al quinto posto in classifica a quota 28 punti.

Il tecnico della Scaligera Luca Dalmonte conferma il quintetto formato da Palermo, Greene IV, Jones, Udom e Poletti. Il primo canestro del match è di Jones, ma la prima squadra a rompere l'equilibrio è Treviso che si porta sul 6-13. La reazione dei veronesi è guidata da Jones e Amato e Verona torna a condurre l'incontro (19-15). Nessun vantaggio è però stabile e con un'ottima difesa gli ospiti tornano davanti fino alla fine del primo quarto, chiuso sul 21-24. Verona deve rincorrere per tutto il secondo quarto, con la De' Longhi capace di spingersi fino al +9 (30-39). È Greene IV a segnare il canestro che chiude il primo tempo con soli due possessi di distanza 38-42.

Terzo quarto con Treviso ancora in allungo con Brown, Musso e Fantinelli. Il vantaggio degli ospiti diventa a due cifre, ma negli ultimi 5 minuti del parziale Verona recupera ancora fino al canestro di Greene IV che chiude il terzo quarto sul 61-60. La partita ha cambiato volto e negli ultimi 10 minuti è Treviso che deve recuperare. La Tezenis si spinge fino al 76-68, ma la De' Longhi non è battuta. A 27 secondi dalla fine, gli ospiti si sono riportati sotto di un punto (76-75). Udom subisce un fallo che lo porta a tirare due tiri liberi. Nessun errore e punteggio sul 78-75. Ultima azione convulsa di Treviso, da tre punti tira Swann per il canestro del possibile pareggio, ma la palla non entra. Suona la sirena e il punteggio è Verona 78 Treviso 75 e l'Agsm Forum può finalmente esultare.

Tezenis Verona – De' Longhi Treviso 78-75

Tezenis Verona: Jones 18 (2/5, 4/4), Greene IV 17 (3/7, 3/6), Udom 16 (3/3, 2/3), Amato 11 (0/3, 3/7), Poletti 8 (3/5, 0/0), Palermo 6 (2/2, 0/0), Totè 2 (1/2, 0/1), Ikangi 0 (0/0, 0/0), Nwohuocha 0 (0/1, 0/0), Oboe 0 (0/0, 0/0), Guglielmi 0 (0/0, 0/0), Dieng 0 (0/0, 0/0).

De' Longhi Treviso: Brown 24 (10/17, 0/0), Imbrò 16 (3/5, 3/5), Musso 13 (2/4, 2/7), Fantinelli 9 (3/6, 1/2), Antonutti 9 (1/2, 1/4), Lombardi 2 (1/8, 0/0), Sabatini 2 (1/5, 0/1), Swann 0 (0/0, 0/7), Negri 0 (0/0, 0/0), Bruttini 0 (0/0, 0/0), Barbante 0 (0/0, 0/0), Poser 0 (0/0, 0/0).