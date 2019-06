Tezenis, cambia il direttore generale. Il saluto di Daniele Della Fiori

Da oggi, 3 giugno, Daniele Della Fiori non è più il direttore generale della Tezenis Verona. La comunicazione del «rapporto di collaborazione risolto in maniera consensuale» è stata diffusa direttamente dalla Scaligera Basket, insieme ai ringraziamenti e agli auguri per Della Fiori.

Abbiamo deciso in pieno accordo tra le parti di interrompere il contratto in essere - ha commentato il vicepresidente della Tezenis Giorgio Pedrollo - le strade si separano in maniera consensuale e distesa perché riconosciamo il lavoro effettuato da Della Fiori in queste tre stagioni sportive. Ora voltiamo pagina, a breve annunceremo l'ingresso di una nuova figura che si possa integrare da subito nel nostro progetto.

«Ringrazio Scaligera Basket per avermi dato l'opportunità di lavorare e crescere in un ambiente speciale - sono state le parole dell'ex gm gialloblu - Un sentito ringraziamento va anche a tutte le persone che lavorano in società e a tutti i tifosi che in questi tre anni ci hanno supportato. Ho vissuto un'esperienza fantastica e ho potuto apprezzare l'entusiasmo e la passione di una piazza che merita il meglio per il proprio futuro. Verona e la sua gente mi rimarranno sempre nel cuore».