Tezenis Verona, comincia la Coppa Italia ma il fermento è per Vujacic

Sarà la Tezenis Verona ad aprire oggi, 1 marzo, la tre giorni di grande pallacanestro di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo. Otto squadre si contendono la Coppa Italia Old Wild West del campionato di Serie A2 di basket e alle 14, al PalaSavelli, i gialloblu di coach Luca Dalmonte affronteranno la Virtus Roma nel primo quarto di finale della competizione. In caso di vittoria, la Tezenis affronterà domani in semifinale la vincente della sfida tra la Lavoropiù Fortitudo Bologna e la Angelico Biella. Domenica la finale.

Ma c'è un'altra notizia che ha acceso i cuori dei tifosi della Scaligera ancor più della partecipazione alle fasi finali di Coppa Italia. L'ha lanciata TgGialloblu ed è poi rimbalzata su tutti i siti specialistici di basket. Tutti stanno attendendo solo l'ufficializzazione da parte della società, ma viene ormai descritto come un colpo di mercato sicuro. Per sostituire l'infortunato Terry Henderson, la Tezenis avrebbe messo sotto contratto Sasha Vujacic, alias "The Machine", cestista sloveno classe '84, due volte campione Nba con i Los Angeles Lakers di Kobe Bryant nel 2009 e nel 2010. Il suo arrivo sarebbe previsto per la prossima settimana e Dalmonte potrebbe schierarlo già dalla sfida di campionato contro Ferrara.