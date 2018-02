Tezenis, niente da fare con la capolista. All'Agsm Forum vince Bologna

Seconda sconfitta casalinga in questa stagione per la Tezenis Verona, che in un Agsm Forum tutto esaurito non è riuscita a fermare la capolista Consultinvest Bologna.

Risultato finale 54-67, un punteggio relativamente basso che testimonia una partita in cui sono state le difese a farla da padroni. Fin dai primi minuti si assiste ad una partita con diversi errori al tiro e con Verona costretta a rimontare. Mancinelli, Fultz e Rosselli firmano i canestri che portano Bologna sull'8-17 e servono i canestri di Jones e Totè per aiutare la Tezenis a limitare lo svantaggio prima della fine del quarto. I primi dieci minuti si chiudono sul 12-19, e nel secondo quarto i veronesi continuano il loro recupero fino al 19-21. Poi è solo Consultinvest. Dodici punti di fila portano gli ospiti al massimo vantaggio e alla pausa lunga i veronesi ci arrivano sul 28-44.

Nel terzo quarto sono ancora i bolognesi a condurre le danze. La Tezenis non trova la via del canestro e si ritrova anche sotto di 22 punti prima del break di dieci punti nel finale che permetterà ai veronesi di arrivare all'ultimo quarto col punteggio di 43-55. Nei dieci minuti finali, Bologna riesce a contenere i gialloblu, mantenendo quasi sempre invariata la distanza con i locali. Frustrato ogni tentativo di rimonta, alla Tezenis non resta che riconoscere la sconfitta, facendo i complimenti agli avversari.

Tezenis Verona – Consultinvest Bologna 54-67

Tezenis Verona: Jamal Jones 15, Mattia Udom 11, Mitchell Poletti 6, Iris Ikangi 6, Matteo Palermo 5, Leonardo Totè 5, Phil Greene IV 4, Andrea Amato 2, Curtis Nwohuocha, Omar Dieng, Davide Guglielmi, Riccardo Visconti.

Consultinvest Bologna: Robert Fultz 13, Daniele Cinciarini 13, Stefano Mancinelli 13, Nazzareno Italiano 6, Guido Rosselli 6, Alessandro Amici 5, Demetri Mccamey 5, Giovanni Pini 4, Luca Gandini 2, Matteo Chillo 0, Marco Montanari, Pietro Boniciolli 0.