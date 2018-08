Tezenis, campagna abbonamenti. La Scaligera Basket vuole la carica

Di cosa ha bisogno la Tezenis Verona? Di "tutta la vostra carica". La carica dei tifosi gialloblu è al centro della campagna abbonamenti pensata dalla Scaligera Basket per la stagione 2018-2019.

La campagna abbonamenti è divisa in tre fasi. La prima è partita oggi, 20 agosto, e durerà fino al 26 agosto. In questa fase i vecchi abbonati possono rinnovare la propria tessera e i nuovi abbonati possono già acquistare un posto tra quelli disponibili. Dal 27 agosto all'1 settembre scatta la seconda fase, in cui si aggiunge la possibilità di rinnovare o acquistare un nuovo abbonamento anche nella sede della Scaligera, in via Cristofoli. Dal 3 settembre in poi, i posti degli abbonati che non hanno rinnovato la tessera saranno messi a disposizioni di tutti e quindi la vendita degli abbonamenti sarà libera per ogni settore di posto.

Il prezzo ridotto degli abbonamenti è valido solo per gli under 16 e per gli over 65.

L’abbonamento Parterre prevede 2 ulteriori benefit a seconda della fascia di prezzo: il parcheggio e l'accesso all'area hospitality.

Confermata, infine, anche l'opzione Pacchetto Famiglia che prevede la sottoscrizione di tessere stagionali per due adulti più un under 16, a prezzo agevolato.

Per quel che riguarda i biglietti, avranno due fasce di prezzo, una più alta per le 5 partite interne più importanti, quelle contro Bologna, Treviso, Udine, Mantova e Forlì. Per le altre 10 gare in calendario il prezzo dei biglietti sarà inferiore.

Tra le novità di quest'anno, il ritorno alla divisione del secondo anello tra i settori gradinata e curva. Sarà inoltre donato un simpatico omaggio (un carica batterie da auto) a tutti i tifosi che rinnovano la loro tessera. E un'altra novità è la possibilità di sottoscrivere il proprio abbonamento anche attraverso il circuito Vivaticket.

