Tris Tezenis all'Agsm Forum. Battuta anche Ferrara all'ultimo minuto

Terza vittoria consecutiva per la Tezenis Verona, nella nona giornata del campionato di Serie A2 di basket. All'Agsm Forum, ieri 25 novembre, la Scaligera ha superato la Bondi Ferrara per 79-75.

Amato, Henderson, Severini, Udom e Candussi è il quintetto scelto dal coach Luca Dalmonte per iniziare la gara. Dall'altra parte, Ferrara scende in campo con Panni, Swann, De Zardo, Molinaro e Fantoni.

Le due squadre cominciano molto bene in attacco ed è la Bondi a mantenere più a lungo una buona costanza realizzativa. Sul 10-19, Dalmonte chiama il primo timeout e prova a rompere il ritmo. Ferrara arriva fino al 13-21, ma nell'ultimo minuto subisce due contropiedi gialloblu che chiudono il primo quarto sul 17-21.

Nel secondo quarto, la Tezenis ritrova il pareggio sul 28-28 e con Candussi si riporta in vantaggio. Il tecnico della Bondi Bonacina chiama timeout e ottiene una buona reazione dai suoi atleti che resistono e tengono in equilibrio il punteggio fino alla sirena lunga. Il primo tempo termina sul 43-42.

Il terzo parziale è quello più difficile per gli attacchi. Verona si affida a Candussi, mentre il resto del gruppo segna a singhiozzo. Non va meglio nella metà campo estense dove si segna ancora meno. Grazie ad una tripla di Severini e ai due punti allo scadere di Henderson, la Tezenis chiude il terzo quarto con due possessi di vantaggio sugli avversari: 62-56.

L'ultimo è il parziale decisivo e ad iniziarlo meglio è la Bondi, che ritrova il pareggio sul 64-64 a quattro minuti e mezzo dalla fine. Il ribaltone di Ferrara lo firmano Fantoni e De Zardo e gli ospiti si ritrovano a +5. Severini e Udom rimettono la Scaligera in carreggiata e quando manca un minuto al termine nulla è ancora deciso. La tripla di Jazzmarr Ferguson porta Verona sul +3 quando mancano 26 secondi alla fine. Ferrara non segna e commette fallo su Udom per fermare il cronometro. I due tiri liberi del gialloblu entrano nel canestro per il 77-72. La Bondi trova un canestro da tre punti con Swann e commette ancora un fallo su Ferguson per risparmiare ogni centesimo di secondo. Ferguson dalla lunetta non sbaglia e il match si conclude sul 79-75.

Tezenis Verona - Bondi Ferrara 79-75

Tezenis Verona: Terry Henderson 18 (4/6, 2/5), Jazzmarr Ferguson 18 (5/6, 2/7), Francesco Candussi 16 (6/11, 1/1), Mattia Udom 14 (3/5, 2/4), Giovanni Severini 10 (2/3, 2/4), Iris Ikangi 3 (0/2, 1/1), Andrea Amato 0 (0/2, 0/3), Giacomo Maspero 0 (0/0, 0/1), Andrea Quarisa 0 (0/0, 0/0), Davide Guglielmi 0 (0/0, 0/0), Omar Dieng 0 (0/0, 0/0), Francesco Oboe 0 (0/0, 0/0).

Bondi Ferrara: Tommaso Fantoni 24 (10/14, 0/0), Isaiah Swann 18 (2/8, 4/9), Alessandro Panni 13 (2/2, 3/7), Lorenzo Molinaro 10 (5/5, 0/2), Lorenzo De zardo 6 (1/1, 1/2), Davide Liberati 3 (0/1, 1/2), Cesare Barbon 1 (0/0, 0/0), Andrea Mazzoleni 0 (0/0, 0/1), Alessio Petrolati 0 (0/0, 0/0), Simone Conti 0 (0/0, 0/0), Alessandro Mazzotti 0 (0/0, 0/0), Ruben Calò 0 (0/0, 0/0), Federico Zampini 0 (0/0, 0/0).