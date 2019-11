L'attacco della Tezenis gira male e Piacenza vince all'Agsm Forum

Prima sconfitta casalinga ieri, 10 novembre, per la Tezenis Verona. Nella settima giornata del campionato di Serie A2, è l'Assigeco Piacenza a guadagnare i due punti all'Agsm Forum, vincendo per 65-70. I gialloblu hanno dovuto rincorrere gli avversari per più di 20 minuti, poi dal 43-43 nuovo allungo degli ospiti che nell'ultimo quarto resistono al tentativo di rimonta degli scaligeri, i quali hanno ritrovato Love dopo l'infortunio, ma hanno dovuto rinunciare ancora ad Hasbrouck.

L'incontro si apre con la tripla di Gasparin e il canestro di Santiangeli. Nella Tezenis risponde Tomassini, ma i gialloblu si bloccano dopo i primi tre punti segnati e subiscono un break (3-16). Lo svantaggio dei locali oscilla tra il -11 e il -9 fino alla fine del primo quarto, concluso sul 14-23.

Nel secondo parziale, Verona comincia a recuperare trovando canestri da mani sempre diverse. Segnano Tomassini, Prandin, Rosselli e Poletti e la Tezenis torna ad un possesso di distanza (25-26). L'ex Ferguson interrompe il break veronese e con Hall e Santiangeli permette a Piacenza di restare avanti fino alla sirena. Si va al riposo lungo sul 31-35.

Nei primi cinque minuti del terzo quarto, Piacenza resiste, ma la caparbietà della Tezenis viene premiata e si torna in parità: 43-43. Gli ospiti reagiscono, vanno prima sul +6 e poi chiudono il parziale sul +10 (45-55).

L'attacco di Verona gira male anche all'inizio dell'ultimo quarto e per tre minuti il vantaggio avversario resta a due cifre. Candussi lo riduce (51-58) strappando la bandiera bianca della resa. Con Love, Rosselli e Poletti, la Tezenis torna a -3 ad un minuto dalla fine. I gialloblu avrebbero anche la palla del possibile pareggio, ma non la sfruttano. La sfida termina con i due tiri liberi di Hall, che sanciscono il 65-70 finale.

Tezenis Verona - Ucc Assigeco Piacenza 65-70

Tezenis Verona: Jermaine Love 15 (6/7, 1/2), Francesco Candussi 12 (4/7, 1/3), Guido Rosselli 11 (1/4, 2/2), Giovanni Severini 8 (0/1, 2/5), Giovanni Tomassini 7 (3/3, 0/3), Mitchell Poletti 5 (0/5, 1/3), Mattia Udom 4 (2/5, 0/3), Roberto Prandin 3 (0/0, 1/3), Mirco Cacciatori 0 (0/0, 0/0), Leonardo Beghini 0 (0/0, 0/0), Alessandro Morgillo 0 (0/0, 0/0), Davide Guglielmi 0 (0/0, 0/0).

Ucc Assigeco Piacenza: Jazzmarr Ferguson 20 (6/10, 2/9), Marco Santiangeli 19 (4/5, 3/10), Giovanni Gasparin 13 (0/1, 4/7), Mike Hall 10 (1/4, 2/7), Francesco ikechukwu Ihedioha 5 (1/3, 1/2), Lorenzo Molinaro 3 (0/4, 1/2), Matteo Piccoli 0 (0/0, 0/0), Eugenio Rota 0 (0/0, 0/1), Fabio Montanari 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Turini 0 (0/0, 0/0).