Udine vince all'Agsm Forum, la Tezenis chiude il 2019 con tre sconfitte

La Tezenis Verona ha chiuso il 2019 con tre sconfitte consecutive. Dopo aver subito le rimonte di Mantova e Caserta, i gialloblu hanno ritrovato continuità, giocandosela punto a punto contro la Apu Old Wild West Udine, ieri, 28 dicembre, all'Agsm Forum. È mancata la fortuna alla squadra di Andrea Diana, battuta dai friulani per 68-70.

Oltre ad Hasbrouck, convocato ma non utilizzato a causa dell'infortunio, la Tezenis ha dovuto fare a meno anche di capitan Poletti, fermato da un problema all'adduttore. Il quintetto dei locali è stato dunque formato da Love, Severini, Rosselli, Udom e Candussi, con rotazioni fortemente limitate per il coach.

Servono quattro minuti a Verona per trovare il primo canestro dell'incontro, con Udine già in vantaggio di 4. Ma una volta sbloccata da Severini, la Tezenis domina soprattutto sotto canestro e termina il parziale sul +10 (18-8).

La Apu reagisce nei primi minuti del secondo quarto con due canestri di fila, ma Verona sembra tenerla a bada e con Morgillo, Udom e Rosselli si porta a +16 (28-12). Gli ospiti reagiscono ancora e con maggiore forza. Non bastano i time-out di Diana per interrompere la rimonta friulana. Solo a tempo quasi scaduto, Udom ritrova il canestro. All'intervallo Verona ci arriva con 30 punti, con Udine a 24.

Nel terzo quarto, una buona fiammata di Udine (34-33) viene spenta dalla Tezenis che prova a distanziarsi ancora dagli avversari (41-34). Poi, i falli limitano i gialloblu che vanno sotto, ma riescono a chiudere il parziale in vantaggio con una tripla di Love, per il 49-47.

Ancora Love protagonista nella prima parte dell'ultimo quarto. È lui che tiene in piedi una Tezenis colpita dai canestri avversari (54-50). Gli ospiti sorpassano con i canestri di Zilli, Penna, Beverly e Nobile e così Udine tocca il massimo vantaggio (55-61) al qualche minuto dalla sirena. Il match non è sfuggito dalle mani dei gialloblu. Severini è strepitoso in difesa e in attacco e con le sue triple la Tezenis torna in vantaggio (68-65). L'ultimo minuto della gara se lo prende l'ex capitano gialloblu Amato. Sono suoi gli ultimi cinque punti del match, anche se l'ultimo possesso è della Tezenis che con una tripla di Love ha cercato la vittoria. Il tiro di Love è respinto dal ferro e la sirena fissa il punteggio finale sul 68-70.

Quando si perde una partita è doveroso fare i complimenti agli avversari - ha commentato a fine partita coach Diana - Dentro di me c’è molta frustrazione per il risultato; sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi, non devo recriminargli niente. Questa è la pallacanestro, nelle partite punto a punto ogni tanto ci vuole anche un po' di fortuna che in questo momento non abbiamo. C’è desiderio di cambiare questo trend, c’era molta voglia di farlo a partire da questa sera nonostante le difficoltà che si sono palesate con l’assenza immediata di Poletti. Vogliamo invertire la rotta e tornare a vincere. Come? Continuando il lavoro che facciamo perché è una squadra che ho visto cresciuta rispetto alle altre partite soprattutto nella continuità per 40 minuti, una squadra che si è aiutata e che sta crescendo. Sono convinto che una volta che saremo al completo questo team tornerà a regalare ai propri tifosi e alla proprietà quelle soddisfazioni che meritano. Ingoiamo questo boccone amarissimo, lunedì torniamo in palestra con la voglia di migliorare e lavorare.

Tezenis Verona - Apu Old Wild West Udine 68-70

Tezenis Verona: Jermaine Love 15 (4/5, 2/7), Giovanni Severini 14 (1/4, 4/9), Mattia Udom 11 (4/5, 1/4), Guido Rosselli 10 (3/5, 1/2), Francesco Candussi 9 (3/8, 0/1), Roberto Prandin 6 (0/1, 1/3), Alessandro Morgillo 3 (1/2, 0/0), Giovanni Tomassini 0 (0/5, 0/2), Davide Guglielmi 0 (0/0, 0/0), Kenny Hasbrouck 0 (0/0, 0/0), Mitchell Poletti 0 (0/0, 0/0), Jacopo Van Der Knaap 0 (0/0, 0/0).

Apu Old Wild West Udine: T.J. Cromer 15 (5/10, 1/4), Gerald Beverly 10 (4/6, 0/0), Andrea Amato 10 (2/3, 2/10), Vittorio Nobile 10 (1/1, 2/3), Lorenzo Penna 9 (2/3, 0/1), Giacomo Zilli 5 (0/3, 0/0), Giulio Gazzotti 4 (2/4, 0/1), Michele Antonutti 4 (2/5, 0/0), Agustin Fabi 3 (0/3, 1/2), Mihajlo Jerkovic 0 (0/0, 0/0).