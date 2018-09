Tezenis Verona, nella prima amichevole sconfitta contro Mantova

Verifica della condizione e dei livelli offensivi e difensivi della squadra. Il risultato finale è l'ultimo dettaglio che l'allenatore della Tezenis Verona Luca Dalmonte ha voluto analizzare al termine della prima amichevole giocata ieri, 7 settembre, dai suoi ragazzi nel primo Trofeo Città di San Bonifacio. Ieri si sono disputate le due semifinali con Treviso impegnata con Ferrara e Verona contro Mantova. Le due vincitrici di ieri, Treviso e Mantova, oggi si giocheranno la finale del torneo, ma prima Verona e Ferrara si affronteranno nella finalina per il terzo posto.

La Tezenis ha dunque perso ieri, ma per Dalmonte e i gialloblu il punteggio finale conta davvero poco. L'importante era testare il gruppo dopo due settimane di lavoro. L'unico che è stato tenuto a riposo è stato Dieng, mentre Guglielmi e Oboe non sono entrati. Gli altri atleti della Scaligera hanno trovato spazio in un match cominciato con qualche difficoltà di troppo in attacco. Il primo quarto si è chiuso sul 13-24, ma nel secondo Udom e Amato guidano la rimonta che si ferma sul 25-29 per la Pompea. Dopo il time-out chiamato da Seravalli, Mantova si rinfranca e a metà partita il risultato è di 36-49. Con Ferguson, la Tezenis riprende contatto con gli avversari nel terzo quarto che termina con quattro possessi di scarto (56-67). A 30 secondi dalla fine, l'incontro è quasi in equilibrio. Sotto di tre punti (75-78), Verona potrebbe tentare lo strappo per ribaltare l'incontro, ma gli avversari hanno più energia e vincono per 78-83.

Tezenis Verona – Pompea Mantova 78-83

Tezenis Verona: Ferguson 13, Amato 17, Guglielmi ne, Candussi 14, Henderson 8, Maspero 5, Udom 9, Quarisa 6, Severini 3, Ikangi 3, Oboe ne. All. Dalmonte.

Pompea Mantova: Guerra ne, Vencato 11, Morse 22, Poggi 5, Raspino 9, Visconti 5, Ferrara 2, Albertini ne, Ghersetti 6, Maspero 5, Warren 18, Cucci ne. All. Seravalli.