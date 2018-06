Tezenis, Udom rimane gialloblu. Pedrollo: "È un pilastro del nostro progetto"

La carriera di Mattia Udom continua alla Tezenis Verona. Il club scaligero ha rinnovato il contratto con l'atleta almeno per la prossima stagione, con un'opzione per quelle successive.

Confermata dunque la fiducia all'ala che alla sua prima stagione in gialloblu ha giocato in media 27.4 minuti a partita, segnando 11,8 punti per match. Ed è stato anche il miglior rimbalzista della squadra.

Siamo molto soddisfatti della conferma di Mattia perché si è dimostrato un giocatore di valore e un ragazzo speciale - ha commentato il vicepresidente della Scaligera Basket Giorgio Pedrollo - Udom è un pilastro del nostro progetto che ha dimostrato attaccamento alla nostra società e grande impegno con i nostri colori addosso. La sua volontà di rimanere e la nostra di confermarlo si sono incontrate perfettamente. La sua conferma è un passaggio importante nella costruzione della nostra squadra.

"Non ho mai avuto alcun dubbio - ha aggiunto Udom - questo rinnovo era quello che volevo e già da tempo ne stavamo parlando. Personalmente non mi sono mai guardato attorno perché la mia intenzione era quella di andare avanti e fermarmi per più di un anno a vestire la maglia della Tezenis. Il primo anno a Verona credo sia stato il migliore della mia carriera e credo che comunque ci siano ancora margini di miglioramento. Giocare per due anni consecutivi con lo stesso club è utilissimo, ancora di più lavorando con uno staff così preparato e qualificato come quello di Verona. La società sta facendo un lavoro importante e strutturato, da parte mia c’è grande voglia di lavorare, di lottare e di fare appassionare ancora di più i nostri fantastici tifosi che sono stati super per tutto l'anno".