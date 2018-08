Tezenis, ecco Quarisa. "A Verona per dimostrare di essere all'altezza"

Tempo di abbonamenti per i tifosi della Tezenis Verona, ma presto arriverà anche il tempo di vedere all'opera i cestisti gialloblu nelle amichevoli di preparazione al campionato. Continua la campagna abbonamenti della Scaligera Basket e per gli atleti allenati da Luca Dalmonte continua la preparazione che domani, 1 settembre, prevedeva la prima amichevole contro la Bakery Piacenza. Lo scrimmage è stato però annullato e così la prima uscita della Tezenis sarà la prossima settimana, il 7 e 8 settembre a San Bonifacio, con il torneo che vedrà sfidarsi al PalaFerroli le squadre di Verona, Mantova, Treviso e Ferrara.

Tempo però anche di presentazioni per la Tezenis che, dopo Terry Henderson, ha voluto far conoscere un altro nuovo arrivato: Andrea Quarisa. "Andrea ha già dimostrato l'anno scorso con la maglia di Jesi che può essere protagonista e dopo l'infortunio che l'ha colpito la stagione passata ora è pienamente recuperato - ha dichiarato il general manager della Scaligera Basket Daniele Della Fiori - Credo che potrà ritagliarsi uno spazio importante e che si dimostrerà utilissimo per la nostra nuova avventura in campionato".

Dopo l'operazione al ginocchio per l'infortunio, l'attesa è stata tanta - ha detto Quarisa - È sempre difficile per un giocatore vedere i propri compagni giocare e sudare per vincere e non potere dare il proprio contributo. È stata dura, ma ora sono pienamente recuperato, il ginocchio sta rispondendo bene ai carichi di lavoro e ora bisognerà far parlare il campo e non vedo l'ora di iniziare il campionato. Sono venuto a Verona per poter dimostrare di essere all'altezza del campionato. Sicuramente trovarsi in squadra con giocatori come Amato e Ferguson che possono esaltare le mie caratteristiche è per me un vantaggio. In più nel reparto lunghi siamo tutti intercambiabili, ognuno ha le proprie caratteristiche e siamo pronti a darci una mano l'uno con altro.