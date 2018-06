Nuovo lungo per la Tezenis Verona. Da Cantù arriva Giacomo Maspero

La Scaligera Basket continua ad allestire il roster per la prossima stagione. Confermati Udom e Amato, messo sotto contratto Severini, la Tezenis ha comunicato di aver trovato un accordo anche con Giacomo Maspero, atleta proveniente dalla massima serie, avendo vestito nella scorsa stagione la maglia della Pallacanestro Cantù.

Maspero è un'ala grande di 2 metri e 4 centimetri di altezza, classe '92 ed è cresciuto nel vivaio di Cantù arrivando fino al debutto in Serie A contro Teramo nel 2010. Le sue successive esperienze sono state con la Sangiorgese Basket, Treviglio e Brescia. Nel 2014 è tornato a Cantù, per poi essere girato al Recanati.

Inseriamo un nuovo elemento nel gruppo - ha commentato il general manager gialloblu Daniele Della Fiori - un giocatore che conosco bene dai tempi di Cantù, società con la quale è cresciuto. Giacomo è una persona dalle grandi qualità umane, dedita al sacrificio e al lavoro, sempre pronto a fare qualcosa di utile per la squadra. È un elemento che conosce bene la categoria, avendo già giocato minuti importanti in Serie A2. Partirà dalla panchina e ci porterà energia nelle rotazioni dei lunghi.

"La Tezenis Verona è stata la mia prima scelta - ha commentato Maspero - sono davvero molto contento di vestire la maglia gialloblù. La progettualità, il blasone della società e la presenza di coach Luca Dalmonte sono stati determinanti per scegliere questa strada. Quando giocavo a Recanati, incontrando Verona, mi sono sempre fatto l'idea di una squadra e di una realtà strutturata, con una grande passione attorno. Arrivo alla Tezenis con tanta voglia di rimettermi in gioco e dimostrare il mio valore dopo una stagione a Cantù dove ho avuto un basso minutaggio. Sono pronto a portare la mia esperienza maturata prima a Brescia e poi a Recanati nella stessa categoria, per me è un nuovo punto di partenza".