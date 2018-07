Tezenis, il calendario ufficiale. Esordio all'Agsm Forum contro la Fortitudo

È cominciato questo pomeriggio, 24 luglio, alle 12 il varo dei calendari ufficiali della stagione 2018-2019 di basket, con la Tezenis Verona inserita nel Girone Est del campionato di Serie A2 Old Wild West. Il campionato comincerà il 7 ottobre e non sarà un esordio facile perché i gialloblu ospiteranno all'Agsm Forum la Fortitudo Bologna. Sette giorni dopo ci sarà la prima trasferta per la Tezenis, in casa di Forlì. Il derby veneto con Treviso è alla sesta giornata, prima a Treviso il 4 novembre e poi a Verona il 10 febbraio. Mentre la quarta giornata è l'unica in cui sono previsti dei turni infrasettimanali, il 24 ottobre e il 30 gennaio, con la Tezenis impegnata contro Imola. La Scaligera comincia la stagione regolare in casa e la concluderà in casa il 20 aprile, ospitando la squadra di Cento.

Il calendario completo è disponibile qui e il coach gialloblu Luca Dalmonte lo ha commentato così sul sito internet della Scaligera Basket Verona: