Tezenis, arrivano gli americani. E lunedì inizia il raduno per la nuova stagione

È un weekend di arrivi in casa Tezenis Verona, che alle porte del raduno fissato per il 19 agosto, accoglie due nuovi atleti americani.

Come annunciato dalla stessa Scaligera Basket, sabato è il giorno di Kenny Hasbrouck, che dopo aver raggiunto Malpensa con un diretti da New York, arriverà nel capoluogo veronese.

Domenica invece sarà la volta di Jermaine Love, che da Chicago arriverà all'aeroporto Catullo dopo aver fatto scalo a Monaco di Baviera.