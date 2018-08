Terzo posto per Scandola-Gaspari nella prima prova speciale dell’ADAC Rally 2018

Pochi km di una lunga gara, ma il primo risultato da morale alla squadra e conferma l’ottimo livello dell’equipaggio e della vettura. Dopo aver verificato le ultime regolazioni della Fabia R5 nello shakedown del mattino Umberto Scandola e Andrea Gaspari si inseriscono tra i migliori nella breve prova speciale di 2,04 km che ha aperto l’ADAC Rally. Con il tempo di 2’12”5 l’ex Campione Italiano conquista il nono posto assoluto del rally e il terzo tra i piloti iscritti al campionato WRC2, riservato alle vetture R5.

Davanti a Umberto e Andrea, si piazzano solo le due Fabia ufficiali di Škoda Motorsport e la vettura gemella di S.A. Motorsport Italia le insegue staccata solamente di 1”2. «La gara vera comincia solo venerdì mattina - ricorda Umberto Scandola - ma dopo i primi km di questa sera ci fa indubbiamente molto piacere vedere che possiamo fare la nostra buona figura. Il Rally di Germania è una gara molto complicata con strade decisamente veloci, dove ancor più di altri rally, non è permesso commettere il più piccolo errore. Per noi è tutto nuovo e l’obiettivo rimane quello di fare km e di cercare di migliorarci prova dopo prova. Andiamo al riposo soddisfatti della nostra vettura e come sempre devo ringraziare la squadra, i pneumatici DMack e tutti quelli che stanno lavorando con grande professionalità a questa partecipazione del mondiale rally. Non ultimo il mio navigatore Andrea Gaspari che ritrovo solamente dopo il Rally di Svezia e che sta affrontando con grande entusiasmo la sfida. Domani sera dopo 100 km di prove speciali sapremo meglio quale sarà il nostro passo rispetto alle squadre ufficiali e ai piloti che conoscono bene questo rally. Nel frattempo speriamo di divertirci e cercheremo di fare del nostro meglio sicuri che questa esperienza diventerà molto importante anche per il proseguo del nostro principale obiettivo, la rincorsa al Campionato Italiano».

Il rally tedesco, nono appuntamento del campionato del mondo WRC 2018, dopo la prova spettacolo di giovedì riparte venerdì mattina da Bostalsee alle ore 9.00 locali. In questa prima tappa sono previste 3 prove speciali da ripetersi due volte per un totale di 101,42 km.

L’ADAC Rally si sviluppa complessivamente su tre tappe per 1222 km interamente su asfalto tra le colline in mezzo ai vigneti della Mosella e al cemento delle basi militari della zona con medie molto elevate. Le prove speciali sono 18 per un totale di 326 km cronometrati.