Vittoria in trasferta per la Tezenis Verona, battuta Jesi per 66-69

Quarta vittoria consecutiva per la Tezenis Verona. Cagliari, Piacenza, Ferrara e ieri, 2 dicembre, anche Jesi sono state battute in successione dai gialloblu allenati da Luca Dalmonte.

Nel primo quarto la Termoforgia Jesi si porta in vantaggio e la Tezenis risponde con Henderson e Candussi per pareggiare e con Udom per il primo sorpasso. È l'inizio di un'altalena che continuerà per tutta la partita e che vedrà nei primi dieci minuti primeggiare i padroni di casa per 22-18.

Nel secondo quarto Ferguson ingrana la marcia giusta e Verona torna in testa. Il time-out di Jesi non basta a fermare gli ospiti che si portano sul 26-33. La Termoforgia riequilibra il punteggio e il canestro di Ferguson allo scadere chiude la prima metà dell'incontro sul 36-36.

Anche un ottimo inizio di quarto per i gialloblu che nel terzo parziale si portano sul 38-46. Ma i marchigiani non mollano e recuperano ancora con Dillard e Jones che firmano il sorpasso a 10 minuti dalla fine: 53-51.

Ultimo quarto in equilibrio. Verona sbaglia un po' troppo in attacco e Jesi va sul +5 (61-56). Henderson realizza il pareggio della Tezenis sul 63-63. Poi una grande difesa di Amato su Dillard lancia il contropiede del sorpasso con Ferguson. Negli ultimi 50 secondi, Jesi per bloccare il cronometro ferma fallosamente gli avversari che dalla lunetta non sono impeccabili. Ferguson e Amato commettono degli errori che tengono ancora in bilico la partita. Gli ultimi tiri dalla lunetta di Ferguson sono però perfetti per il 66-69 che sarà definitivo perché l'ultimo tentativo di Jones si spegne sul ferro.

Termoforgia Jesi – Tezenis Verona 66-69

Termoforgia Jesi: Andre Jones 15 (3/9, 3/10), Leonardo Totè 14 (6/10, 0/1), Tommaso Rinaldi 13 (2/10, 3/4), Kevin Dillard 12 (3/11, 1/3), Lorenzo Baldasso 8 (0/0, 2/5), Bruno Mascolo 2 (0/1, 0/0), Isacco Lovisotto 2 (1/1, 0/0), Matteo Santucci 0 (0/0, 0/2), Simone Mentonelli 0 (0/0, 0/0), Noah Mwananzita 0 (0/0, 0/0), Babacar Kouyate 0 (0/0, 0/0), Antonio Valentini 0 (0/0, 0/0).

Tezenis Verona: Terry Henderson 15 (1/5, 3/5), Francesco Candussi 14 (6/10, 0/1), Jazzmarr Ferguson 14 (3/6, 1/7), Giovanni Severini 11 (1/3, 3/6), Mattia Udom 7 (3/8, 0/1), Giacomo Maspero 5 (1/2, 1/3), Andrea Amato 3 (1/3, 0/4), Iris Ikangi 0 (0/0, 0/0), Andrea Quarisa 0 (0/2, 0/0), Omar Dieng 0 (0/0, 0/0).

