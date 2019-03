La Virtus Verona vince a Teramo e rimane in corsa per la salvezza

Seconda vittoria consecutiva e quinto risultato utile di fila per la Virtus Verona che ieri, 17 marzo, ha espugnato lo stadio Bonolis superando il Teramo per 2-1. Nel campionato di Serie C, la squadra allenata da Luigi Fresco è penultima ma in una classifica estremamente corta, con nove squadre (dall'undicesimo al diciannovesimo posto) nel giro di tre punti.

Il successo di Teramo è stato costruito nel primo tempo dalla Virtus, passata in vantaggio all'11' con Casarotto che prende il tempo al suo marcatore diretto, anticipa il portiere avversario e devia in rete un cross di Onescu. Al 19', il raddoppio lo realizza Manfrin da calcio di punizione; un bolide di sinistro dalla lunga distanza che non viene fermato dalla barriera e si insacca nell'angolino alla destra dell'estremo difensore teramano. I padroni di casa non pungono nei primi 45 minuti e la Virtus ha l'occasione per calare il tris con Danti, ma l'attaccante svirgola di sinistro da posizione favorevole su suggerimento di Ferrari.

Nella ripresa, abruzzesi subito pericolosi con due tentativi di Proietti e Zecca che non inquadrano la porta. Al 72' gol annullato al Teramo per un fuorigioco di Infantino, l'attaccante aveva ribattuto in porta un pallone respinto da Giacomel dopo un calcio di punizione di Ventola. Infantino però potrà rifarsi all'88' perché Giordano fischia un rigore a favore del Teramo per un fallo di mano nell'area della Virtus. Infantino segna il rigore, ma non cambia la partita e così la Virtus Verona si prende tre punti importanti per la salvezza.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!