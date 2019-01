Chironi salva la Virtus Verona, punto guadagnato contro il Sudtirol

La Virtus Verona ritrova un risultato positivo dopo tre sconfitte consecutive. Come nel girone di andata, anche i primi punti del girone di ritorno la Virtus li trova con il Sudtirol. All'andata fu la prima rocambolesca vittoria di questo campionato, al ritorno ieri, 27 gennaio, è stato il secondo pareggio in stagione dei veronesi allenati da Luigi Fresco.

Al Druso di Bolzano è finita 1-1. Tutti i gol nel primo tempo. Vantaggio della Virtus Verona al quarto minuto con Ferrara. Sugli sviluppi di un corner, la palla viene servita centralmente al limite dell'area da Manarin e poi alzata nell'area del Sudtirol, il primo rimbalzo beffa un difensore biancorosso e Ferrara ne approfitta per superare con un colpo di testa il portiere avversario Nardi, rimasto colpevolmente tra i pali. Il pareggio del Sudtirol arriva al minuto 17. Calcio di punizione lungo di Berardocco per Turchetta che controlla nell'area della Virtus e trova lo spazio per un cross basso su cui né il portiere veronese Chirone né i difensori intervengono, la sfera filtra e arriva sui piedi del neo-acquisto del Sudtirol Romero che a porta vuota firma il pari.

La partita procede e sono diverse le occasioni non colte dalle due squadre. La più ghiotta arriva a tre minuti dalla fine ed è per il Sudtirol. L'atterramento di Mazzocchi nell'area della Virtus Verona viene giudicato falloso dall'arbitro che fischia un rigore per la squadra altoatesina. Sul dischetto si presenta Turchetta che tira alla destra di Chironi ma abbastanza centrale e il portiere respinge il tiro dal dischetto che avrebbe potuto regalare i tre punti al Sudtirol.

Il punto guadagnato sarà per noi uno stimolo per fare meglio - ha commentato a fine gara il portiere della Virtus Verona Gianmarco Chironi - Non meritavamo di perdere, ma dobbiamo essere più attenti e diminuire le disattenzioni per raggiungere la salvezza a tutti i costi.

