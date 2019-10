Virtus Verona, polveri bagnate in attacco e sconfitta contro il Sudtirol

Anche il miglior attacco del campionato a volte s'inceppa e così si sono fermate a quattro le vittorie consecutive della Virtus Verona nel campionato di Serie C. Ieri, 27 ottobre, allo stadio Druso di Bolzano, i veronesi non sono andati a segno ed hanno perso per 1-0 contro il Sudtirol.

Il match è stato deciso da un diagonale di sinistro di Petrella, andato a segno al 39' del primo tempo. Un gol meritato dopo una lunga pressione del Sudtirol. Ma anche la Virtus Verona nel primo tempo avrebbe potuto andare a segno nei primi minuti con dei tiri dalla distanza di Casarotto e Magrassi. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto anche nella ripresa, dove Giacomel ha tenuto in piedi la Virtus con le sue parate, mentre in attacco Odogwu e Magrassi non sono arrivati puntali all'appuntamento con la rete del possibile pareggio.