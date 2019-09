Il nuotatore veronese Stefano Raimondi festeggia tre ori ai mondiali di Londra

Il nuotatore veronese Stefano Raimondi rientra a Verona dai mondiali paraolimpici dopo una vera e propria incetta di medaglie. Tre ori e ben cinque argenti. Il campione di Soave si è affermato all'Aquatics Centre della capitalle britannica prima sul gradino più alto nei 50 stile libero, poi nei 100 rana ed infine nella staffetta 4x100 stile libero in compagnia degli altri nuotatori italiani Barbaam, Fantin e Morlacchi, realizzando peraltro il tempo di 3'46.83 che è valso il nuovo record mondiale.

Subito dopo l'oro nei 100 rana, Raimondi si era detto davvero felice: «Sono molto contento, finalmente sono riuscito a scendere sotto l‘1'06''. Ero stanco di prendere gli argenti, finalmente ho preso la medaglia d’oro. È una settimana che aspetto questa gara, ho fatto un grande tempo che dà buoni margini per l’anno prossimo»

L’azzurro è allenato da Marcello Rigamonti ed è tesserato per la Verona Swimming Team. Nel dorso è arrivato l'argento, complice forse un po' di stanchezza, ma Raimondi è riuscito comunque a mantenere il primato italiano. Buone notizie sono arrivate anche per la sua compagna di allenamento al Centro federale di nuoto di Verona Xenia Francesca Palazzo che, oltre all'argento nei 400 stile libero, si è aggiudicata come Raimondi il pass per le prossime olimpiadi.

Al termine della manifestazione, insomma, a festeggiare è l'Italia intera che i Campionati mondiali di nuoto paralimpico di Londra 2019, a conti fatti, li ha vinti. La nazionale italiana è infatti arrivata prima nel medagliere, superando Russia, Gran Bretagna, Ucraina, Cina e Stati Uniti, grazie a quattro medaglie d’oro, un argento e un bronzo conquistati l’ultimo giorno. Il bottino azzurro complessivo per i mondiali di Londra parla di 20 medaglie d’Oro, 18 medaglie d’Argento e 12 medaglie di Bronzo. In totale i ragazzi della nazionale italiana tornano a casa con 50 medaglie per un'impresa davvero storica.