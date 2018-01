Al via la stagione pesistica veronese. Rando: "Auguro grandi soddiscazioni"

Con i campionati regionali senior, master e universitari si aprirà ufficialmente domenica prossima 21 gennaio, al Centro Bentegodi, la stagione sportiva promossa dal Comitato Regionale Veneto della Fipe, federazione italiana pesistica.

Un calendario ricco di appuntamenti e attività - ha detto l'assessore allo sport Filippo Rando - finalizzati a valorizzare sempre di più questo sport. Nella pesistica, il Veneto è tra le prime quattro regioni a livello nazionale per numero di tesserati e per risultati raggiunti; Verona, in particolare, con la Fondazione Bentegodi è tra le città più attive. Rinnovo quindi il sostegno e la vicinanza dell'amministrazione comunale a questa splendida disciplina, a cui auguro una stagione ricca di grandi soddisfazioni.

Sono oltre 3 mila i tesserati nel comitato regionale Veneto, tra società affiliate (33 di cui 25 in attività), atleti (2817), tecnici (304), dirigenti (11) e ufficiali di gara (22). Tra gli altri appuntamenti più importanti della stagione: le finali nazionali del campionato italiano esordienti, che si terranno a Verona il prossimo novembre. Sempre a Verona si terranno le selezioni regionali del Trofeo Coni, in giugno; la Coppa Italia esordienti per le categorie under 17, juniores,senior e master, in luglio e le qualificazioni ai campionati italiani esordienti e assoluti in ottobre.

Nel corso dell'anno proseguiranno inoltre le attività del comitato per promuovere la pesistica tra i giovani, grazie all'organizzazione di campionati studenteschi; incentivare le società venete alla promozione della pesistica paralimpica; realizzare corsi di formazione per tecnici; organizzare campionati di pesistica olimpica e distensione su panca e attività di crossfit; promuovere le attività sui social.