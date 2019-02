DIRETTA: Spezia - Hellas Verona 1-1 | Ultima spiaggia per Fabio Grosso

PRIMO TEMPO - Partenza col piede sull'acceleratore per i padroni di casa. Al 4', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Silvestri respinge in tuffo fuori dall'area, ma Mora, con un'incredibile rovesciata lo beffa. Avvio complicato per i gialloblu, che subiscono la maggiore intesità avversaria, e mostrano accenni di nervosismo. Il Verona prova a reagire e al 14' il missile in diagonale di Bianchetti, destinato ad uscire, colpisce Di Carmine, che non può indirizzarlo da due passi. Al 17' la spazzata di Terzi lancia Galabinov, ma la sua conclusione è lontana dalla porta. Match sempre molto acceso. L'Hellas prova a reagire e a prendere il mano il gioco. Lamanna al 24' blocca il diagonale di Di Gaudio, poi è Silvestri a dire No a Galabinov. Un minuto dopo Zaccagni prende palla tra le linee e da fuori trova l'angolino basso. Terzi, al 27', anticipa di un soffio Di Carmine, solo davanti al portiere. Girata debole di Di Carmine alla mezzora. Ora sono i liguri a soffrire gli avversari. Ripartenza dei padroni di casa al 33', ma Bidaoui va solo vicino alla porta da fuori. Più potente al 36' il diagonale di Di Gaudio, Lamanna respinge, Bianchetti prova il tap in ma viene ostacolato e non trova la porta. Sbilenca la conclusione di Faraoni al 37'. Pericolosa palla vagante in area gialloblu al 42': alla fine Silvestri blocca.

SECONDO TEMPO - Questa volta sono gli scaligeri a partire con aggressività. Azione in velocità, numero di Zaccagni al 48', Lamanna intercetta il servizio per Di Carmine, arriva Di Gaudio per il tap in ma incredibilmente non trova la porta. Uscita coraggiosa di Lamanna al 50' per fermare Di Carmine lanciato da Faraoni. Lo Spezia prova a prendere coraggio dopo il buon avvio scaligero.

SPEZIA - HELLAS VERONA 1-1

MARCATORI: Mora (S) al 4', Zaccagni (HV) al 25'

SPEZIA: Lamanna, Augello, Mora, Ricci, Galabinov, Bartolomei, Terzi, Ligi, Okereke, Vignali, Bidaoui.

A DISPOSIZIONE: Manfredini, Barone, Brero, Crivello, Pierini, Mastinu, Gyasi, Crimi, De Francesco, Maggiore, Acampora. ALLENATORE: Marino.

HELLAS VERONA: Silvestri, Faraoni, Bianchetti, Marrone, Dawidowicz, Vitale, Di Gaudio, Gustafson, Zaccagni, Lee, Di Carmine.

A DISPOSIZIONE: Berardi, Ferrari, Henderson, Pazzini, Colombatto, Balkovec, Laribi, Tupta, Almici, Empereur. ALLENATORE: Grosso.

ARBITRO: Ivano Pezzuto di Lecce.

AMMONITI: Zaccagni, Faraoni, Vignali

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!