Spal - Chievo Verona, le probabili formazioni | Maran ritocca la difesa

Spal e Chievo Verona scendono in campo alle 20.45 di mercoledì a Ferrara, per la trentatreesima giornata di Serie A.

Con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione, e quindi sul Crotone, la squadra di Semplici è costretta a trovare un risultato positivo nel turno infrasettimanale e a proseguire la propria striscia che la vede imbattuta da ben sei partite.

Anche il club della diga non si trova in un'ottimale situazione di classifica: sono solo tre i punti di vantaggio sulla terzultima e a Maran serve quindi una vittoria per lanciare l'allungo decisivo verso la salvezza matematica.

I PRECEDENTI - Le due formazioni si sono incrociate una sola volta nel corso della loro storia, alla 14a giornata del girone di andata, quando i veronesi s'imposero con il risultato di 2-1, grazie alla doppietta di Inglese.

QUI SPAL - Costa e Borriello non sono nelle migliori condizioni, mentre Simic e Schiattarella dovrebbero ancora essere indisponibili. Semplici quindi dovrebbe affidarsi ad Antenucci e Paloschi per l'attacco, con l'ex di turno in vantaggio su Borriello, mentre a centrocampo non è ancora stato sciolto il ballottaggio tra Kurtic e Grassi. Lazzari, Viviani, Everton Luiz e Mattiello dovrebbero completare la linea mediana, mentre la difesa a tre sarà quasi certamente composta da Cionek, Vicari e Felipe.

QUI CHIEVO VERONA - "Gli scontri diretti hanno sempre un valore più alto, ma come abbiamo affrontato le ultime partite come finali così dovremo fare anche domani. La SPAL arriva da 7 risultati utili consecutivi, si vede che stanno bene, ma anche noi da diverse partite abbiamo svoltato. Conta il nostro momento, al di là di come stanno gli avversari. Dovremo essere bravi a confermare la solidità delle nostre ultime gare e su questa costruire la nostra partita, mettendoci ancora più coraggio e concretezza".

Senza Gobbi e con Bani squalificato, Maran deve portare alcuni aggiustamenti alla sua difesa. Jaroszynski dovrebbe quindi ricoprire il ruolo di terzino, a meno che l'allenatore non voglia spostare sull'altra fascia Cacciatore per schierare Depaoli, mentre in mezzo potrebbe esserci la coppia Tomovic-Dainelli. A centrocampo il perno sarà sempre Radovanovic, con Castro e Rigoni ai lati, mentre Giaccherini dovrebbe agire dietro le due punte, che saranno Inglese e uno tra Meggiorini e Stepinski.

ARBITRO - Davide Massa di Imperia.