Il Chievo vede il bicchiere mezzo pieno dopo il pareggio in casa della Spal

Un tempo a testa, pareggio giusto. Si può sintetizzare in questo modo lo 0-0 di ieri sera, 18 aprile, tra Spal e Chievo Verona. Meglio i ferraresi nel primo tempo, con il portiere gialloblu Stefano Sorrentino autore di una parata prodigiosa su Vicari. Poi i veronesi sono cresciuti, nel secondo tempo hanno creato tante occasioni, hanno colpito anche un palo con Pucciarelli, ma non hanno segnato il gol che sarebbe valso tre punti importanti per la lotta salvezza. Per la Spal è il sesto pareggio consecutivo, per il Chievo è il secondo punto in due gare, ma soprattutto per due partite consecutive Sorrentino non ha subito gol, segno di una ritrovata solidità.

In queste ultime partite abbiamo costruito un buona base da cui partire con molta fiducia - ha detto il centrocampista del Chievo Verona Nicola Rigoni - Il bicchiere è mezzo pieno, abbiamo mantenuto gli stessi punti di distanza dalla zona retrocessione, con le partite che sono sempre di meno e sempre più pesanti. Abbiamo guadagnato un punto importante.

I gialloblu allenati da Rolando Maran sono soddisfatti della prestazione offerta contro la Spal, contenti di aver mosso ancora la classifica.

Abbiamo portato un altro punto a casa in uno scontro diretto - è stato il commento di Stefano Sorrentino - Se continuiamo a giocare come abbiamo fatto in queste ultime settimane possiamo dire la nostra fino alla fine. Ora ci dobbiamo preparare alla partita di domenica, la prima delle cinque finali che ci attendono.

Domenica 22 aprile alle 15, il Chievo Verona ospiterà l'Inter al Bentegodi. "Non partiamo battuti - ha detto Rigoni - Le incognite son molte e non vedo perché non possiamo far punti".