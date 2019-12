Battuta da Milano, Calzedonia riparte da Sora: «Tiriamo fuori l'orgoglio»

Archiviata la sconfitta con Milano, la Calzedonia Verona è attesa alle ore 18 del giorno di Santo Stefano, dalla prima sfida del girone di ritorno tra le mura del PalaCoccia, casa di Sora, battuta all'esordio con un netto 3-0.

Queste le parole del tecnico gialloblù, Radostin Stoytchev, alla vigilia del match: «Abbiamo avuto solo due giorni di lavoro, ma ci sono tutti i giocatori a disposizione e abbiamo preparato la partita con Sora nel miglior modo possibile. Oggi è giornata di viaggio perchè nel pomeriggio prenderemo il treno verso Roma, quindi in realtà c'è stato solo un giorno e mezzo di lavoro. Ma sono convinto che in queste partite serva tirar fuori l'orgoglio e spirito di sacrificio, oltre alla preparazione fisica. Che gara mi aspetto? Difficile come tutte le altre, ovviamente. Per noi quest'anno non esistono partite facili: sono tutte come finali. Al di là del risultato dell'andata, non possiamo permetterci di sottovalutare l'avversario. Dovremo giocare la massimo senza abbassare la guardia. Viaggiare a Natale e giocare il 26? La prima vittoria che dobbiamo conquistare è quella con noi stessi e credo che chi voglia ottenere un risultato debba anche imparare a fare questi sacrifici. In questo momento non ci servono scusanti, ma solo tanta voglia di fare risultato».