Setti vs Sogliano, arriva la nuova replica del presidente Hellas: "Siamo incompatibili"

Dopo la lettera aperta inviata dall'ex ds dell'Hellas Verona e ora in forza al Bari Sean Sogliano, nella quale venivano scagliate saette all'indirizzo del presidente gialloblu Maurizio Setti che in precedenza, a sua volta, aveva avuto parole poco lusinghiere nei confronti dell'ex Ds, è arrivata la nuova replica da parte del patron dell'Hellas.

Maurizio Setti ha affidato ad una lettera aperta pubblicata tra gli altri quotidiani anche da TgGialloblu, nella quale in sostanza viene confermato, al di là dei toni pacati, lo stato piuttosto precario del loro rapporto e le molte divergenze di vedute tra i due :

«Caro Sean ho sorriso davanti alla tua lettera che, sostanzialmente, è una conferma del fatto che sia stato giusto separarsi e che, forse, con l’esperienza di oggi, avrei interrotto prima un rapporto che impostato sul tuo modo di fare calcio, non sarebbe mai stato possibile sostenere da parte mia. Le tue ambizioni personali, il tuo alzare l’asticella senza tenere conto della parte economica di un club come il nostro, avrebbe portato ad un futuro inesistente. Ci siamo andati vicini ma ci siamo fermati in tempo.

Il tuo modo di lavorare non è compatibile con le mie possibilità e la tua lettera, con profonde inesattezze su tanti tesserati e alcune casuali dimenticanze su certi passaggi non gratificanti, suona per me e per chi era presente in quei giorni e sa come hai operato, come ulteriore conferma.

Ti auguro tutte le soddisfazioni che hai avuto a Verona, con la speranza che tu comprenda che il bene di un club viene prima delle ambizioni personali. Io lavorerò per restare in serie A o, se sarà, per tornarci e restarci più a lungo possibile non mettendo mai a rischio il futuro di questo club.

Con affetto

Maurizio Setti».